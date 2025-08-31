Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Mostra del Correfoc recorda amb sentiment les desaparegudes manresanes Maite Cots i Txell Fusté

La ciutat es va preparar ahir pel gran colofó final de la festa major, que tindrà lloc aquest dilluns

Les millors imatges de la Mostra de Correfoc de la Festa Major de Manresa 2025 / Oscar Bayona

Gemma Camps

Manresa

La Mostra del Correfoc és l’acte on els dracs i dimonis exhibeixen la seva capacitat pirotècnica. El seu moment de glòria abans de la cita de demà. Amb la perifèria de la plaça Major plena de gent, ahir van anar desfilant cridats pel Boc en una vetllada d’una hora de durada que va incloure tres moments especials. La celebració dels 40 anys de la Mulassa, la flor que van formar els Moixogants en record de la manresana Txell Fusté i les espurnes que van llançar els paraigües per a la també manresana Maite Cots, ambdues traspassades i de Xàldiga.

Abans i després, van actuar a la plaça els Tabalers, que van obrir la nit, i, al ritme de Quants Band, de la Unió Musical del Bages, l’Asmodeu, la Gàrgola, la Víbra i el Drac, que van ballar separats i junts; la Mulassa, Nas de Sutge, Coll Llarg i els dimonis (Capgirells, Fogueres i Moixogants). Però, la gent volia més foc i van sortir els paraigües, el septrot i el bou, que van entusiasmar els presents. I, com a cirereta, la Moscada final. Un breu castell de focs va anunciar la cloenda i va sonar la música De vacances del final del Correfoc.

