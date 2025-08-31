Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
Dos homes són investigats per un delicte de lesions menys greus
Els Mossos han declarat que la batussa podria estar relacionada amb un tema de drogues
Segona nit consecutiva amb conflictes a la Plaça Sant Ignasi de Manresa durant el cap de setmana de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra estan investigant a dos homes que aquesta matinada de diumenge s'han barallat a cops i han acabat ferits. Els agents sospiten que l'esbatussada ha estat causada per un tema de drogues. Pendents de les denúncies pertinents, els agents els acusen d'un delicte de lesions menys greu.
Al voltant de les dues de la matinada tres persones s'han barallat a cops a la Plaça Sant Ignasi, on el dissabte es va detenir una home de 35 anys després d'apunyalar i llançar per la finestra la seva dona en el domicili que compartien. A conseqüència de l'agressió i la caiguda, la víctima de violència de gènere va acabar amb ferides greus i va haver de ser evacuada a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Només dues de les tres persones implicades estan sent investigades, i podrien ser acusades si els afectats presenten denúncia. Fins al lloc de la baralla s'hi han desplaçat fins a sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i tambéatèsla Policia Local de Manresa. Una ambulància del SEM ha atès un dels homes, que es trobava estès a terra, i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat lleu.
