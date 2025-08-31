Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergi Fargas i Laia Martínez, nous hereu i pubilla de Manresa

Durant el certamen s'ha anunciat que Montserrat acollirà el Certamen Nacional d'enguany

Acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Manresa 2025 / Mireia Arso

Lluc Grandia

Manresa

Sergi Fargas Bacardit i Laia Martínez Alberola han sigut escollits nous hereu i pubilla de Manresa. Fargas i Martínez, de 20 i 18 anys respectivament, han sigut escollits sobre un total de 3 candidates i 4 candidats en l'acte de proclamació celebrat aquesta tarda a Sant Domènec. Fargas acaba d'acabar un CFGS Dual Administració i Finances a l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet i, tot i que participa de moltes entitats culturals de la ciutat, s'ha presentat pel Grup de Dansa Cor de Catalunya; Martínez, en canvi, començarà ara un Grau en Educació Primària a la Universitat de Vic, i era la representant del Grup Sardanista Dintre el Bosc.

Relleven a Eulàlia Casserras i Ramiro Payges, que van ser elegits ara fa un any i que acaben la seva vigència. En el cas de Casserras, però, no finalitza la seva estada pel pubillatge, ja que el passat mes de maig va ser escollida Pubilla de la Catalunya Central. Tant ells dos, com l'hereu de Catalunya, Biel Ribalta, i el primer fadrí de la Catalunya Central, Mallol Vall, han reivindicat la importància de la cultura catalana i de preservar-la.

L'acte ha comptat amb la presència de desenes d'hereus i pubilles d'arreu de Catalunya i amb les actuacions de la Tremenda, de la secció infantil de Xàldiga, que enguany fa 20 anys; de l'Associació Joves Geganters de Manresa; i de l'Esbart Manresà, de l'Agrupació Cultural del Bages, que ha ballat el Ball del Rossinyol i la Bolangera. A més, Casserras i Payges, tots dos dansaires d'esbart, han fet un ball de cascavells.

L'acte també ha servit per homenatjar als delegats del pubillatge de Manresa, Josep Purtí i Maria Àngels Bonachea, per la seva trajectòria durant dècades treballant per la continuïtat d'aquesta tradició a la ciutat.

Certamen nacional a Montserrat

A més, durant l'acte, s'ha anunciat que el certamen d'elecció del Pubillatge de Catalunya d'enguany se celebrarà conjuntament entre l'Abadia de Montserrat, coincidint amb el Mil·lenari, i Monistrol de Montserrat. Serà la primera vegada que es celebra l'acte més important del pubillatge al Bages. L'última vegada que aquest certamen es va fer a la Catalunya Central va ser el 2019, quan Solsona va acollir l'acte.

