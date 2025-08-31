Un total de 200 kilos de pólvora per il·luminar el Parc de l’Agulla de Manresa
Pirotècnia Tomás, per tercer any consecutiu, són els organitzadors de l’espectacle de petards
El castell de focs de la Festa Major de Manresa és un dels actes més familiars, més màgics i més multitudinaris de la programació. Cada any, els colors, les exclamacions del públic, el soroll de la pólvora esclatant i la música que l’acompanya, configuren la imatge del Castell de Focs al Parc de l’Agulla.
Enguany, i per tercer any consecutiu, Pirotecnia Tomás, de Castelló, València, són els encarregats de fer que l’espectacle pirotècnic manresà sigui un èxit i compleixi amb les expectatives dels ciutadans. Per fer-ho possible, enguany utilitzaran una base de 200 kg de pólvora, segons ha confirmat a Regió7 l’equip tècnic de l’organització piromusical.
La durada, com cada any, serà aproximadament d’un quart d’hora i les cançons que sonaran, en línia dels últims anys, seran totes de grups i cantants catalans. «Entre d'altres sonaran els Doctor Prats, els Catarres, Oques Grasses, Miki Núñez. Seran cançons conegudes per a tothom, que seguiran el ritme dels petards» diu el tècnic de Pirotecnia Tomás.
Pel que fa a les novetats, l’organització ha avançat que enguany, algunes de les combinacions de petards que es faran, seran diferents.
Tot i que el castell de focs comença a les 10 de la nit, les activitats al parc ja començaran durant la tarda. Ho faran a partir de les 6 i fins a les 9 del vespre. S’instal·larà una zona de jocs infantils que comptarà amb atraccions i espais perquè els infants i joves puguin gaudir d’una tarda al Parc de l’Agulla. Entre les activitats, hi haurà el Mega Tobogan Dry Snow, una atracció de 40 metres de llarg pensada per a infants de totes les edats. També llits elàstics perquè els menuts a partir de dos anys hi puguin saltar, així com els Eco Cavallets, una atracció creada amb materials ecològics i de funcionament manual. Per últim, els infants i joves a partir de sis anys que es vulguin posar a prova, ho podran fer amb l’Extreme Race, un circuit d’obstacles inflable.
Aquest any, i per segon any consecutiu s’oferirà un bus llançadora fins al Parc de l’Agulla per tal de facilitar la mobilitat i l’accés a l’espectacle piromusical. El recorregut que farà, anirà des del Guimerà fins al Parc de l’Agulla, passant per la plaça Sant Domènec, el carrer Pompeu Fabra, el carrer dibuixant Joan Vilanova, l’avinguda Universitària, el Centre Hospitalari, Poble Nou, la Plaça Espanya, i per últim, de nou, el Guimerà. Des de 3/4 de sis de la tarda fins a 3/4 de deu de la nit hi haurà busos cada 15 minuts, és a dir el doble de l’any passat.
Per facilitar l’accés al parc, i evitar aglomeracions, a partir de les 5 de la tarda, es tancaran tots els accessos al trànsit motoritzat al voltant del parc, tant des de Manresa com des de Sant Fruitós de Bages. També estaran prohibits els estacionaments als aparcaments interiors del parc a partir de les 4 de la tarda. Un cop finalitzi l’espectacle, la carretera BV-4501, que comunica Manresa amb Santpedor i que travessa Pineda de Bages, estarà tallada des de la urbanització fins al Parc de l’Agulla, en tots dos sentits de la marxa. La previsió és que a partir de les 23:30 hores es restableixi la circulació habitual.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes