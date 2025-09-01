Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa
El conductor, ferit lleu, va poder sortir pel seu propi peu i va ser traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Déu
Un camió ha envestit una màquina de compostatge aquest dilluns al matí al dipòsit de Manresa. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incident ha tingut lloc a les 9:22 hores. El conductor del vehicle ha pogut sortir pel seu propi peu, però ha estat atès pels serveis d’emergències mèdiques (SEM) i traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets per donar suport en la gestió de l’incident.
