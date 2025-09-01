El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
Emoció i festa es barregen en una cercavila de foc multitudinària que posa un final de traca a la Festa Major
El Boc, amo i senyor de totes les criatures del Correfoc de Manresa, va aparèixer ahir excepcionalment a l’inici de la cercavila de foc. Va voler presidir l’homenatge que Xàldiga va dispensar a Txell Fusté i Maite Cots, membres de l’entitat traspassades recentment. Va ser un moment emotiu durant el qual els Moixogants, colla a la qual pertanyia Fusté, van fer una flor amb foc al mig de la plaça.
«Avui no hi som totes», va dir el Boc enfilat dalt el balcó de l’edifici de l’Ajuntament, «però us sentim entre les espurnes. Aquest foc és per vosaltres».
Després de l’homenatge, la plaça Major es va tornar a encendre per donar pas a l’acte més infernal de la Festa Major de Manresa. El Correfoc va adquirir, novament, el seu caràcter festiu com ho van viure sempre i com voldrien també ara Cots i Fusté, i la ciutat va tremolar amb la presència dels diables i dracs que van deixar un rastre de guspires, olor de pólvora i fum per tot arreu on van passar.
“No, no, no, el dimoni no em fa por” . Va ser un dels lemes que van ressonar a carrers i places del Barri Antic. Centenars de persones van participar un any en un dels actes més multitudinaris de la festa major que serveix per acomiadar-la. Amb foc, perquè quedi gravada.
Els tabalers van començar a marcar el ritme i, a continuació, van saltar les primeres guspires de les Fogueres i Fogaines, els entremaliats Moixogants i els Capgirells. S’hi va afegir la imatgeria amb l’Asmodeu al capdavant. Sense oblidar la Víbria, el Drac, la Mulassa -que ha fet 40 anys- el Coll Llarg, el Nas de Sutge i la Gàrgola. Van protagonitzar una moscada amb una plaça atapeïda sota el control dels membres del SAC.
Més Moixogants escampant guspires pels carrers entre plaça i plaça, moscades més intenses a punts com la plaça d’en Creus o nous sortidors de guspires de la plaça Major van ser algunes de les novetats del Correfoc d’aquest any. La voluntat del cap de l’organització d’enguany, Jesús García de la colla del Drac, és que hi hagués «foc en tot moment». En tancar edició la cercavila seguia el seu recorregut.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat