Un Correfoc sense samarretes esteses a la plaça Major de Manresa
Per motius de seguretat la traca final de la cercavila de foc s'ha disposat sense cables al mig de la plaça
Una de les novetats del Correfoc d’enguany és la voluntat que no hi hagui samarretes esteses a la plaça Major. Per motius de seguretat, segons els organitzadors. Hi ha el temor que amb el pes puguin cedir els cables i causar danys al final del Correfoc o bé durant el concert. Per això la traca que cada any hi ha a la plaça Major s'ha disposat de forma diferent, sense cables pel mig.
El Correfoc de Manresa requereix preparatius que ja comencen pràcticament quan ha acabat el de l’any anterior. Es deixen uns dies de descans perquè cada colla faci la seva valoració, que s’exposa en una assemblea. A partir d’aquí es rumia en la nova edició.
Per fer el Correfoc que tanca la festa major, sense comptar amb l’infantil o la mostra, Xàldiga ja es posa en dansa una setmana abans.
Es comença amb els elements fixos que hauran de fer de suport de traques i cascades als diferents carrers i places del Barri Antic per on passa la cercavila de foc. També es determinen elements de logística, allò que els participants en l'acte no noten com per exemple on hi haurà els punts de càrrega perquè cada element de Xàldiga, diables i dracs, puguin disposar de pirotècnia.
Finalment, el mateix dilluns es munta la pirotècnia fixa. Com la de la Plana de l’Om, la més espectacular, que fa dos quilòmetres d'allargada i que s'estava acabant de muntar aquest mateix dilluns a la tarda. O bé la del Bou, un altre dels elements que donen personalitat al Correfoc de Manresa. Es tarda entre quatre i sis hores a carregar-lo, i, en canvi, peta en escassos tres minuts.
També a la tarda els membres de Xàldiga encarregats de l'organització fan un recorregut per tots els llocs on passa la cercavila de foc acompanyats dels cossos de seguretat i salvament.
