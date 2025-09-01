Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

L'home de 35 anys, que va causar lesions greus a la seva dona en un acte de violència de gènere, ha estat jutjat pel delicte d'homicidi en grau de temptativa i pel trencament d'una ordre d'allunyament

L'home de 35 anys va ser detingut el matí del passat dissabte

L'home de 35 anys va ser detingut el matí del passat dissabte / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

El jutjat de guàrdia de Manresa ha determinat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 35 anys que va apunyalar i llançar la seva dona des de la finestra del domicili que compartien a la plaça de Sant Ignasi de Manresa. L'home ha estat jutjat pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i pel trencament de l'ordre d'allunyament que tenia vigent des de l'any passat cap a la dona. A partir d'ara, l'encarregat de seguir amb les diligències d'aquest cas serà el jutjat de violència sobre la dona de Manresa.

L'episodi de violència va tenir lloc pels volts de les 6 h de la matinada del passat dissabte al domicili que compartia la parella a la plaça de Sant Ignasi. A causa de l'agressió amb arma blanca i de l'impacte de la caiguda des de la finestra del primer pis, la víctima de violència de gènere va acabar amb ferides de gravetat. Immediatament, va ser traslladada d'urgència a l'hospital Sant Joan de Déu per donar-li atenció mèdica. Fonts dels Mossos van confirmar a aquest diari que, tot i presentar lesions i ferides greus, no es temia per la seva vida.

Aquest greu incident va coincidir amb la Festa Major de Manresa i unes 24 hores després, la plaça de Sant Ignasi va tornar a ser l'escenari d'un altre succés. En aquest cas, es tracta d'una baralla per qüestions de drogues en què van estar involucrades tres persones, dues de les quals van resultar ferides.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  2. Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
  3. Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
  4. Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
  5. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  6. Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
  7. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits
  8. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte
Tracking Pixel Contents