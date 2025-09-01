Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
L'home de 35 anys, que va causar lesions greus a la seva dona en un acte de violència de gènere, ha estat jutjat pel delicte d'homicidi en grau de temptativa i pel trencament d'una ordre d'allunyament
El jutjat de guàrdia de Manresa ha determinat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 35 anys que va apunyalar i llançar la seva dona des de la finestra del domicili que compartien a la plaça de Sant Ignasi de Manresa. L'home ha estat jutjat pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i pel trencament de l'ordre d'allunyament que tenia vigent des de l'any passat cap a la dona. A partir d'ara, l'encarregat de seguir amb les diligències d'aquest cas serà el jutjat de violència sobre la dona de Manresa.
L'episodi de violència va tenir lloc pels volts de les 6 h de la matinada del passat dissabte al domicili que compartia la parella a la plaça de Sant Ignasi. A causa de l'agressió amb arma blanca i de l'impacte de la caiguda des de la finestra del primer pis, la víctima de violència de gènere va acabar amb ferides de gravetat. Immediatament, va ser traslladada d'urgència a l'hospital Sant Joan de Déu per donar-li atenció mèdica. Fonts dels Mossos van confirmar a aquest diari que, tot i presentar lesions i ferides greus, no es temia per la seva vida.
Aquest greu incident va coincidir amb la Festa Major de Manresa i unes 24 hores després, la plaça de Sant Ignasi va tornar a ser l'escenari d'un altre succés. En aquest cas, es tracta d'una baralla per qüestions de drogues en què van estar involucrades tres persones, dues de les quals van resultar ferides.
