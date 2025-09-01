Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa

Diversos assistents van patir irritació i tos després que algú presumptament llancés esprai irritant a la zona dels lavabos

Agents dels Mossos d'Esquadra al carrer Sallent aquest diumenge

Agents dels Mossos d'Esquadra al carrer Sallent aquest diumenge / Arxiu particular

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La nit de diumenge al carrer Sallent, un dels escenaris de la Festa Major de Manresa, es va veure marcada per un incident després del concert de Doctor Prats i durant la sessió de DJ. Cap a 2/4 de 3 de la matinada, diversos assistents van començar a patir tos intensa i irritació als ulls i a la gola, segons testimonis presencials, a causa del possible llançament de gas pebre a la zona dels lavabos.

Segons han explicat a Regió7 fonts testimonials que es trobava al lloc dels fets, “hem començat tots a estossegar alhora i el personal sanitari ens ha confirmat que algú havia tirat gas pebre”. Els serveis mèdics d’assistència van recomanar a les persones afectades rentar-se la cara amb aigua en cas de persistir les molèsties. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local no tenen constància dels fets, segons han assegurat fonts dels dos cossos policials a aquest diari.

El d'ahir no és el primer incident que es produeix al carrer Sallent en el marc de la festa major. Dissabte a la matinada un home va acabar detingut per anar armat amb una eina metàl·lica amb la qual amenaçava el públic. També es van produir diverses baralles entre els assistents a la sessió de DJ, posterior al concert de Els Catarres, que van obligar a parar la música en més d'una ocasió.

TEMES

  1. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  2. Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
  3. Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
  4. Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
  5. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  6. Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
  7. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits
  8. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte
Tracking Pixel Contents