Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
Diversos assistents van patir irritació i tos després que algú presumptament llancés esprai irritant a la zona dels lavabos
La nit de diumenge al carrer Sallent, un dels escenaris de la Festa Major de Manresa, es va veure marcada per un incident després del concert de Doctor Prats i durant la sessió de DJ. Cap a 2/4 de 3 de la matinada, diversos assistents van començar a patir tos intensa i irritació als ulls i a la gola, segons testimonis presencials, a causa del possible llançament de gas pebre a la zona dels lavabos.
Segons han explicat a Regió7 fonts testimonials que es trobava al lloc dels fets, “hem començat tots a estossegar alhora i el personal sanitari ens ha confirmat que algú havia tirat gas pebre”. Els serveis mèdics d’assistència van recomanar a les persones afectades rentar-se la cara amb aigua en cas de persistir les molèsties. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local no tenen constància dels fets, segons han assegurat fonts dels dos cossos policials a aquest diari.
El d'ahir no és el primer incident que es produeix al carrer Sallent en el marc de la festa major. Dissabte a la matinada un home va acabar detingut per anar armat amb una eina metàl·lica amb la qual amenaçava el públic. També es van produir diverses baralles entre els assistents a la sessió de DJ, posterior al concert de Els Catarres, que van obligar a parar la música en més d'una ocasió.
