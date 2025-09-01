Incendi de deixalles als contenidors de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa
Els Bombers han apagat el foc fent ús d'un extintor i, un cop l'han apagat, han remullat la zona per assegurar-la
Un foc ha cremat una pila de deixalles que es trobaven a tocar d'uns contenidors de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa. L'avís d'aquesta incidència ha estat rebut pels volts de les 2.40 h d'aquest migdia. En arribar a lloc, els Bombers han apagat les flames fent ús d'un extintor i, un cop han donat el foc per apagat, han remullat la zona per assegurar-la.
Els Bombers s'han activat amb una sola dotació. No consten ferits a causa del foc.
