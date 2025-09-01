Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi de deixalles als contenidors de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa

Els Bombers han apagat el foc fent ús d'un extintor i, un cop l'han apagat, han remullat la zona per assegurar-la

Vista de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa

Vista de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa / GSV

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un foc ha cremat una pila de deixalles que es trobaven a tocar d'uns contenidors de l'exterior de l'estació de Renfe de Manresa. L'avís d'aquesta incidència ha estat rebut pels volts de les 2.40 h d'aquest migdia. En arribar a lloc, els Bombers han apagat les flames fent ús d'un extintor i, un cop han donat el foc per apagat, han remullat la zona per assegurar-la.

Els Bombers s'han activat amb una sola dotació. No consten ferits a causa del foc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents