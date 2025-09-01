Equipaments del segle XIX a Manresa
L’arrelament d’ordes religiosos: dels caputxins a les miquelines
Diversos ordes religiosos masculins i femenins van arribar a la segona meitat del segle XIX a Manresa, i n’hi ha que s’hi van mantenir durant tot un segle
En alguns casos van propiciar la construcció de nous convents, com el dels caputxins a les Escodines, i també cases, com la de les josefines a l’actual Clínica Sant Josep
Manresa
Al llarg de la segona meitat del segle XIX un gran nombre d’ordes religiosos masculins i femenins amb finalitats de diferents tipus van arribar i arrelar a Manresa. I molts s’hi van mantenir fins a la segona meitat del segle XX.
L’expulsió de tots els ordes religiosos de França decretada per la República Francesa el 1880 va fer que una família manresana oferís als franciscans la possibilitat d’instal·lar-se a Manresa. Els franciscans s’hi havien instal·lat el segle XIII, però l’orde va ser exclaustrat a la primera meitat del XIX.
El 16 de novembre del 1880 un grup de franciscans, la majoria francesos, van arribar a la ciutat. Van ser allotjats provisionalment a la masia de la Culla, on es dedicaven a la predicació, però, molt aviat, es va plantejar construir un nou convent a l’Era de l’Huguet, al barri de les Escodines perquè l’antic a la plaça Sant Bartomeu estava ocupat per les Germanetes dels Pobres i per a usos municipals.
Segons les cròniques de l’època, l’església nova dels caputxins «es pobríssima y angosta»
El juliol del 1882 es va posar la primera pedra i, al cap d’un any, s’inaugurava el nou convent consagrat als Set Dolors de la Verge Santíssima. Com que la capella del convent era molt petita i la devoció a sant Francesc era molt important a la ciutat els caputxins van demanar a l’Ajuntament llicència per a construir una nova església.
L’Ajuntament va concedir el permís i, el diumenge 6 de juny de 1886, a dos quarts de sis de la tarda, el bisbe de Vic, Josep Morgades Gili, beneïa la primera pedra del que seria l’església del convent.
Una finançament divers
Amb el finançament d’una part dels manresans i d’altra de gent benestant que no vivia a Manresa (Antònia Bertran, vídua Pons de Barcelona, els Rosal de Berga) es va construir una nova església que va ser beneïda i consagrada el 3 d’octubre de 1887, un dia abans de la festivitat de Sant Francesc d’Assís.
L’endemà, es va celebrar solemne Missa de Comunió, després de la qual es va fer el trasllat del Santíssim Sagrament des de la capella interna del convent fins a l’església nova dels caputxins. Segons les cròniques de l’època, «Es pobríssima y angosta, baja de bòveda e irregular en su construcción».
Al cap de deu anys, el 1897, i amb motiu de fer-se una nova demarcació de les províncies caputxines d’Espanya, aquest convent va ser adjudicat a la província catalana i en van prendre possessió el 7 d’octubre de 1897 els caputxins catalans sota el títol de la Divina Pastora i els caputxins francesos van haver d’abandonar la capital del Bages.
Cal dir que aquesta església i el convent -que es trobaven en el solar on avui hi ha el col·legi Oms i de Prat- van ser cremats els primers dies de la revolució del juliol de 1936 i, després de la guerra, es van instal·lar al barri de Valldaura, on van exercir el seu apostolat fins a les primeries d’aquest segle.
Un altre orde que va arribar a la segona meitat del XIX va ser la congregació de religioses filles de Sant Josep, popularment anomenades josefines. Aquest orde va ser fundat pel jesuïta Francesc Butinyà, preocupat per les condicions de vida dels treballadors pobres i, especialment, de les dones. Volia, a més, que el treball a les indústries es pogués harmonitzar amb la vida cristiana i va pensar fundar una congregació religiosa amb el nom de Serves de Sant Josep. El desembre del 1882, el pare Butinyà va ser destinat a la Cova de Manresa, on va exercir de pare espiritual, va dirigir l’Associació de Sant Josep, va predicar a la Seu i va viure els conflictes socials que hi havia la ciutat durant els quatre anys que hi va residir. L’arxipreste de la Seu i altres ciutadans van demanar una fundació josefina a la ciutat, que va ser establerta el 2 de març de 1884 en una casa de la Plana de l’Om amb sis josefines provinents de la comunitat de Terrassa.
«Donzellas desacarriadas»
Les germanes josefines s’ocupaven de l’educació, instrucció i manteniment de «donzellas pobres abandonadas y descarriadas y en la asistencia a los enfermos de casas particulares». Molt aviat, van tenir un petit taller tèxtil que donava feina a nenes i joves problemàtiques amb l’objectiu «de dur-les al bon camí». Amb el pas del temps, la casa es va fer petita perquè cada vegada hi havia més noies acollides i es va buscar un nou emplaçament, que va ser al carrer dels Caputxins del barri de les Escodines. El 25 de març de 1886 es va fer la compra de la casa número 27 d’aquest carrer i el mateix dia es va traslladar la comunitat i les noies al nou edifici. Poc després es va comprar la casa del costat i s’hi va edificar una església que es va dedicar a Nostra Senyora de Loreto.
El 1920 l’hereu de Prudenci Comellas va deixar el casal dels Amigant a les josefines
A partir del 1915 les nenes esgarriades foren traslladades a les Adoratrius de Barcelona i les josefines es cuidaren solament de nenes pobres i desvalgudes.
El 1920 l’hereu de Prudenci Comellas va deixar el casal dels Amigant (al carrer del mateix nom i amb entrada també per Sant Miquel) a les josefines. El casal, amb una gran extensió, permetia l’alberg de la comunitat i les noies, fet que va fer que abandonessin la casa del carrer dels Caputxins, que volien dedicar a un nou projecte assistencial que amb el temps (1929) es va convertir en la Clínica de Sant Josep, com queda sintetitzat en el llibre que sobre la institució va escriure el doctor Lluís Guerrero. A partir d’aquest moment, la congregació va tenir dues comunitats a Manresa, la del carrer dels Caputxins, conegudes com a josefines, i les del carrer Sant Miquel, amb el nom de les miquelines.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat