Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La plaça de Neus Català de Manresa balla amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà

L’associació 7deBall, activa a la capital del Bages fa més de 15 anys, ha preparat fins a 60 peces per ballar a la festa major

La plaça Neus Català balla country al ritme de Taylor Swift

La plaça Neus Català balla country al ritme de Taylor Swift

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

Aquest dilluns a la tarda, dins dels actes de la festa major, la plaça de Neus Català i Pallejà, davant de l’església de Crist Rei de Manresa, s’ha omplert de música i ball amb una sessió de country i ball en línia organitzada per l’associació manresana 7deBall

La ballada ha començat puntual a les 6 de la tarda i estava previst que s'allargués fins a les 9 del vespre, amb un repertori que ha combinat temes clàssics de la música country amb cançons actuals i molt conegudes. El públic ha pogut mirar i afegir-se a ballar coreografies amb temes com Cruel Summer, de Taylor Swift; APT, de Rosé; de Bruno Mars; La meva sort, de Ginestà; Flowers, de Miley Cyrus , i Azizam, d'Ed Sheeran. El repertori que el grup duia preparat incloïa fins a 60 cançons d’estils diversos i de diferents èpoques

L'Associació 7deBall de Manresa ha ballat country a més d'altres gèneres musicals

L'Associació 7deBall de Manresa ha ballat country a més d'altres gèneres musicals / Clara Torradas Cura

Tot i que eren molt pocs els que lluïen barret o botes de country, l’ambient de l’oest s’ha fet sentir a la plaça, on alguns vianants fins i tot s’han animat a seguir el ritme dels balladors. D’altres, han preferit seure als graons de l’escala de Crist Rei i gaudir de l’espectacle amb comoditat.

Les dues responsables i coreògrafes de 7deBall han remarcat que el line dance és molt més versàtil del que pot semblar. A més, lluny de la típica No rompas más de Coyote Dax, les dues, que es diuen Montse, han assegurat que no només bellen country, "també podem fer vals o altres gèneres. Normalment, la gent s’apunta per ballar en parella, però aquí ballem de tot”, han assegurat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  2. Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
  3. Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
  4. Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
  5. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
  6. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  7. Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
  8. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits

La plaça de Neus Català de Manresa balla amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà

La plaça de Neus Català de Manresa balla amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà

Un Correfoc sense samarretes esteses a la plaça Major de Manresa

Un Correfoc sense samarretes esteses a la plaça Major de Manresa

La plaça Neus Català balla country al ritme de Bruno Mars i Rosé

La plaça Neus Català balla country al ritme de Bruno Mars i Rosé

El 3x3 de la Festa Major corona nou equips campions i acull 270 participants

El 3x3 de la Festa Major corona nou equips campions i acull 270 participants

La plaça Neus Català balla country al ritme de Taylor Swift

La plaça Neus Català balla country al ritme de Taylor Swift

Neix a Igualada una plataforma de cites ràpides en català per fugir de les apps i buscar l’amor de proximitat

Neix a Igualada una plataforma de cites ràpides en català per fugir de les apps i buscar l’amor de proximitat

La plaça Neus Català balla country amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà

La plaça Neus Català balla country amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà

La Generalitat reforça les connexions d’Igualada amb Barcelona i la UAB amb més freqüències de bus

La Generalitat reforça les connexions d’Igualada amb Barcelona i la UAB amb més freqüències de bus
Tracking Pixel Contents