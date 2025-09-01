La plaça de Neus Català de Manresa balla amb temes de Taylor Swift, Bruno Mars i Ginestà
L’associació 7deBall, activa a la capital del Bages fa més de 15 anys, ha preparat fins a 60 peces per ballar a la festa major
Aquest dilluns a la tarda, dins dels actes de la festa major, la plaça de Neus Català i Pallejà, davant de l’església de Crist Rei de Manresa, s’ha omplert de música i ball amb una sessió de country i ball en línia organitzada per l’associació manresana 7deBall.
La ballada ha començat puntual a les 6 de la tarda i estava previst que s'allargués fins a les 9 del vespre, amb un repertori que ha combinat temes clàssics de la música country amb cançons actuals i molt conegudes. El públic ha pogut mirar i afegir-se a ballar coreografies amb temes com Cruel Summer, de Taylor Swift; APT, de Rosé; de Bruno Mars; La meva sort, de Ginestà; Flowers, de Miley Cyrus , i Azizam, d'Ed Sheeran. El repertori que el grup duia preparat incloïa fins a 60 cançons d’estils diversos i de diferents èpoques.
Tot i que eren molt pocs els que lluïen barret o botes de country, l’ambient de l’oest s’ha fet sentir a la plaça, on alguns vianants fins i tot s’han animat a seguir el ritme dels balladors. D’altres, han preferit seure als graons de l’escala de Crist Rei i gaudir de l’espectacle amb comoditat.
Les dues responsables i coreògrafes de 7deBall han remarcat que el line dance és molt més versàtil del que pot semblar. A més, lluny de la típica No rompas más de Coyote Dax, les dues, que es diuen Montse, han assegurat que no només bellen country, "també podem fer vals o altres gèneres. Normalment, la gent s’apunta per ballar en parella, però aquí ballem de tot”, han assegurat.
