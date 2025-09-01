Quin recorregut farà el correfoc de la Festa Major de Manresa?
El foc i la tradició ompliran els carrers del centre històric aquest dilluns 1 de setembre a les 21:30 hores
Gemma Camps / Redacció
El Correfoc de la Festa Major de Manresa arriba a la 41a edició amb novetats destacades. Per una banda, hi haurà més quilos de pirotècnia i, per l’altra, més persones per fer-la petar. Tot plegat, explica Jesús Garcia, de la colla del Drac, que enguany ocupa el paper de cap del Correfoc després de 22 anys lligat a Xàldiga, es fa amb l’objectiu de fer més lluït el recorregut de foc entre les places que acullen les moscades. També en alguna plaça hi ha novetats. Considera que, després de 40 anys, és hora que el Correfoc vagi a més any rere any. Més pirotècnia i més ambició.
En total, l’entitat disposa en aquesta ocasió de 350 quilos de pirotècnia, repartida en els diferents actes que organitza: la Moscada i el correfoc infantil, que van tenir lloc diumenge passat; la Mostra del Correfoc, aquest dissabte, a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Major, que és una ocasió immillorable per conèixer de prop les bèsties, com la Mulassa, que fa 40 anys, i dimonis; i dilluns, l’últim dia de la festa gran de Manresa, el Correfoc. En aquests dos actes, igual que ja es va fer en la Moscada, es retrà homenatge a la mestra Maite Cots i a Txell Fusté, que regentava un gimnàs a Manresa. Les dues han traspassat quan encara no tocava i tenien molta relació amb Xàldiga. Cots, diu Garcia, en formava part feia més de 30 anys, i Fusté era de la colla de Moixogants en feia 15. A la Mostra del Correfoc, l’homenatge es farà a la meitat de la vetllada, i, en el cas del Correfoc, abans de començar. Cal ser puntuals!
Més pirotècnica, per petició de Xàldiga a l’Ajuntament, i més gent. En concret, cinc Moixogants més amb les seves corresponents carretilles amb la idea que en els trajectes de plaça a plaça hi hagi més foc i, per tant, quedi més lluïda la cercavila. Amb aquest mateix objectiu, hi haurà novetats a la plaça d’en Creus i a la Gispert. A la primera, es farà una moscada conjunta i més concentrada de les figures. Pel que fa a la Gispert, en lloc d’agafar la farola que hi ha en aquest espai com a punt de referència per girar al voltant, s’ocuparà tota la superfície de la plaça, la qual cosa donarà més amplitud a la moscada.
Faran possible la Mostra i el Correfoc les persones que formen part de Xàldiga, que dilluns arribaran a les 250, a banda del personal dels diferents serveis (Creu Roja, Protecció Civil, personal mèdic...), que augmenten la xifra a més de 300 persones.
Com que cada vegada hi ha més gent que vol anar a veure el Correfoc, però que no hi participa directament, Garcia remarca la importància de mantenir les distàncies: no ficar-se a les places on hi ha les moscades i seguir-les des dels vials que hi aboquen, i fer cas al personal del SAC (Servei d’Ajuda al Correfoc) i a les falques de veu que sonen al llarg del recorregut, que inclourà un canvi per les obres al carrer de Santa Maria que allargarà un xic el trajecte fins a la Gispert.
Divendres passat es va traslladar el bestiari a l’Anònima i a l’edifici d’Arts i Oficis i dilluns al matí s’instal·larà la pirotècnia fixa. Per a l’aniversari de la Mulassa s’han fet uns mocadors especials i Xàldiga ha estrenat pàgina web. Tot a punt per a l’acte que dona més personalitat a la festa gran de Manresa.
El recorregut
El correfoc d’enguany arrencarà a la plaça Major i seguirà aquest traçat:
C. Sant Miquel → C. de les Piques → Pl. d’en Creus → C. Arbonés → Pl. Palmira Jaquetti Isant → C. Campanes → C. Sant Francesc → Pl. Gispert → C. Vilanova → La Plana de l’Om → C. Nou → C. Metge Planas → Pl. Pedregar → C. Pedregar → Pl. del Carme → C. Cap del Rec → Pl. Major
L’Ajuntament informa que es tancarà l’accés a la plaça Major des del carrer Sant Miquel 10 minuts abans de l’inici del correfoc, per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l’acte.
Mesures de seguretat
Per tal de garantir la seguretat del veïnat durant el pas del correfoc, s’ha fet una crida a seguir unes mesures bàsiques però imprescindibles:
- Alliberar els carrers de qualsevol objecte que pugui ser un obstacle: plantes, taules, bosses, etc.
- Retirar els vehicles del recorregut.
- Tancar portes, finestres i balcons, protegint les obertures per evitar l’entrada de guspires.
- Recollir roba estesa i plegar tendals per evitar riscos d’incendi.
- No llançar aigua als participants, encara que ho demanin.
- Protegir aparadors amb cartró si no es disposa de persiana metàl·lica.
Els comerciants podran recollir cartró protector a la Regidoria de Cultura i Llengua (Pg. de Pere III, 27-29 baixos) els dies 20, 21, 22, 26, 27, 28 i 29 d’agost, de 9 a 14 h.
Recomanacions per al públic assistent
L’organització també ofereix un conjunt de consells per al públic que vulgui participar o seguir el correfoc de prop:
- Informar-se prèviament del recorregut i seguir les indicacions dels organitzadors.
- Evitar fer cadenes de més de tres persones.
- A les places, girar en sentit contrari a les agulles del rellotge.
- Vestir amb roba adequada: cotó, màniga llarga, pantalons llargs, calçat tancat i barret de roba.
- En cas d'incendi a la roba, tirar-se a terra i rodolar per apagar les flames.
- No participar amb menors de 12 anys, ni portar infants en cotxets o sobre les espatlles.
- No demanar aigua als veïns, per evitar relliscades i explosió de pólvora humida.
- En cas d’emergència, facilitar l’accés als equips mèdics i seguir les seves instruccions.
