La 23a Setmana de Jocs al Carrer arrenca amb força a Manresa
Més d'un centenar de famílies amb infants s'han acostat aquesta tarda a l'Animalada, la proposta que ha servit de tret de sortida de la programació
La 23a edició de la Setmana de Jocs al Carrer ha arrencat amb força aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Ho ha fet amb l'Animalada, una proposta de la companyia Katakrak, que consisteix en una col·lecció feta amb materials reciclats en què cada joc té forma d'animal.
Al llarg de la tarda, famílies amb infants d'edats diverses s'han acostat a la plaça manresana amb ganes de jugar i de passar una bona estona. Els assistents han pogut gaudir d'un total de 25 jocs, entre els quals n'hi havia de punteria, d'habilitat i d'enginy. "Bàsicament, tota mena de jocs metàl·lics", ha explicat a Regió7 Margarita Jeanneret, de l'organització de Katakrak. Ha afegit que "hi ha un parell de jocs d'enginy que són molt divertits i on els nens han de resoldre un repte intel·lectual".
Katakrak és una companyia que transforma en jocs metàl·lics materials que troben a la deixalleria com, per exemple, llits i papereres.
Cinc dies seguits de jocs als carrers
Avui ha estat el primer dia dels cinc en què adults i infants podran gaudir d'una gran varietat de jocs al carrer. A partir de demà, dia 3, i fins al 6 de setembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, hi haurà activitats en set places del Centre Històric i a l'Espai Manresa 1522.
A Sant Domènec, a la Plana de l'Om i a l'Espai Manresa 1522, amb jocs de taula. A la plaça Major, jocs infantils (1 a 5 anys); a la placeta de la Mel, jocs simbòlics en col·laboració amb la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja al Bages, amb voluntaris de l'entitat. A la plaça del Mercat (Puigmercadal), jocs tradicionals i populars. A la Mil-centenari, jocs d'habilitat, i a la plaça d'Europa, jocs gegants. Cada dia hi haurà activitats puntuals dirigides de la mà dels diferents col·laboradors, com l'Escacs Catalònia Club i el Lab-06 de la UManresa, entre altres.
Del 2 al 6 de setembre, a partir de les 10 de la nit i fins a 2/4 d'1 de la matinada, i, el dissabte 6, fins a les 2 de la matinada, hi haurà les Nits de joc per a persones a partir de 14 anys (i menors només si van acompanyats).
