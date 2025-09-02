Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Baixen els robatoris amb força, però creixen els furts a Manresa

El balanç del primer semestre del 2025 indica que les sostraccions amb violència i intimidació s'han reduït un 53%

Dos agents dels Mossos

Dos agents dels Mossos / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els robatoris amb violència i intimidació s'han reduït fins a un 53%, però altres delictes com els furts han crescut un 28%. Aquest és el balanç de criminalitat durant el primer semestre del 2025 a Manresa segons les dades del Ministeri d'Interior. Les xifres indiquen que hi ha hagut un descens generalitzat de la majoria dels delictes, tot i que l'increment dels furts ha provocat que la criminalitat experimenti un creixement del 8,9%.

Els furts han passat de 550 a 708 en els darrers mesos, el que representa un increment del 28,7%. D'altra banda, també han crescut els robatoris a l'interior de vehicle, que han passat de 21 a 43 respecte al mateix període de l'any passat, una xifra que suposa un augment del 104,8%.

Tot i l'increment d'aquests delictes, la majoria han experimentat un descens, com és el cas dels robatoris amb violència o intimidació, que han passat dels 111 fets als 52 (-53,3%). Dins d'aquest tipus delictiu, els robatoris amb força a habitatges i establiments han registrat 106 fets, mentre que l'any passat se'n van comptabilitzar 142, el que representa un descens del 25,4%.

Altres tipus delictius que baixen són el tràfic de drogues (-33%), així com els delictes greus i menys greus de lesions o baralles tumultuàries, amb un 3,1%.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
  2. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  3. La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
  4. Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
  5. Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
  6. Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
  7. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  8. Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó

Baixen els robatoris amb força, però creixen els furts a Manresa

Baixen els robatoris amb força, però creixen els furts a Manresa

El Mercat d'Olis i Vins torna a l'Estany el dissabte 13 de setembre

El Mercat d'Olis i Vins torna a l'Estany el dissabte 13 de setembre

Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra'

Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra'

Carme Riera, Toni Sala, Joan-Lluís Lluís i Gemma Ruiz Palà, novetats de tardor en català

Carme Riera, Toni Sala, Joan-Lluís Lluís i Gemma Ruiz Palà, novetats de tardor en català

La Policia Local de Manresa aixeca 21 actes per tinença o consum de drogues durant la festa major

La Policia Local de Manresa aixeca 21 actes per tinença o consum de drogues durant la festa major

Illa assenyala Madrid per tenir «privilegis» i acusa Ayuso de fomentar l’«egoisme fiscal»

Illa assenyala Madrid per tenir «privilegis» i acusa Ayuso de fomentar l’«egoisme fiscal»

Sant Fruitós tindrà enllestit el nou CAP el primer trimestre de l’any vinent

Sant Fruitós tindrà enllestit el nou CAP el primer trimestre de l’any vinent

Condonació de gairebé 85.000 milions de deute autonòmic: Com és? A quina comunitat beneficia més?

Condonació de gairebé 85.000 milions de deute autonòmic: Com és? A quina comunitat beneficia més?
Tracking Pixel Contents