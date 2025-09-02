Baixen els robatoris amb força, però creixen els furts a Manresa
El balanç del primer semestre del 2025 indica que les sostraccions amb violència i intimidació s'han reduït un 53%
Els robatoris amb violència i intimidació s'han reduït fins a un 53%, però altres delictes com els furts han crescut un 28%. Aquest és el balanç de criminalitat durant el primer semestre del 2025 a Manresa segons les dades del Ministeri d'Interior. Les xifres indiquen que hi ha hagut un descens generalitzat de la majoria dels delictes, tot i que l'increment dels furts ha provocat que la criminalitat experimenti un creixement del 8,9%.
Els furts han passat de 550 a 708 en els darrers mesos, el que representa un increment del 28,7%. D'altra banda, també han crescut els robatoris a l'interior de vehicle, que han passat de 21 a 43 respecte al mateix període de l'any passat, una xifra que suposa un augment del 104,8%.
Tot i l'increment d'aquests delictes, la majoria han experimentat un descens, com és el cas dels robatoris amb violència o intimidació, que han passat dels 111 fets als 52 (-53,3%). Dins d'aquest tipus delictiu, els robatoris amb força a habitatges i establiments han registrat 106 fets, mentre que l'any passat se'n van comptabilitzar 142, el que representa un descens del 25,4%.
Altres tipus delictius que baixen són el tràfic de drogues (-33%), així com els delictes greus i menys greus de lesions o baralles tumultuàries, amb un 3,1%.
