Excursionisme
El CECB assoleixen el Sotllo, el segon cim més alt de Catalunya
Redacció
Manresa
El Centre Excursionista Comarca de Bages, dins el repte «100cims», van assolir el segon cim més alt de Catalunya, el Sotllo de 3.072 metres. El grup va iniciar la ruta a la vall de Cardós tot resseguint la vall de Broate. Un cop al cim, van baixar pels llacs de la vall de Baborte.
