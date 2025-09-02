Deixen en llibertat l'home que va amenaçar el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una pota de cabra
El detingut, que va causar nerviosisme entre els assistents, estava acusat d'un delicte de desordes públics
Els jutjats de Manresa han deixat en llibertat l'home que el passat diumenge a la matinada va amenaçar el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una pota de cabra. Després de quedar detingut per un delicte de desordres públics el jutge ha valorat que no hi havia risc de reincidència i l'ha deixat en llibertat amb càrrecs.
Els fets van tenir lloc durant el passi nocturn de DJ després del concert d'Els Catarres, celebrat la matinada de diumenge al carrer Sallent en el marc de la Festa Major de Manresa. Segons va informar el cos policial, l'home anava espantant la gent i entre el públic hi havia molt nerviosisme i preocupació. Una vegada localitzat se li va decomissar l'estri i també una bossa plena d'eines que portava.
De fet, la sessió de DJ, que un principi havia de fer Kevin Leal, però finalment va ser substituïda per DJ Arzzett, va haver de ser aturada diverses vegades per baralles que es produïen les primeres files. El santfruitosenc va parar la música i encendre les llums de la pista perquè els agents poguessin muntar un cordó policial a l'espai entre l'escenari i el públic.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó