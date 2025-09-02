Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
El manresà David Garriga i Yaiza Galeano, protagonistes de l’últim acte de la festa major
La Festa Major de Manresa ha tingut, enguany, un final amb compromís inclòs quan el manresà David Garriga va sorprendre la seva companya, Yaiza Galeano, i li va demanar per casar-se. Fins aquí tot normal. El cas és que la petició la va fer en ple concert del Correfoc, l’acte final de la festa, amb la complicitat del grup de música Neon, que era qui actuava, i amb centenars de testimonis a la plaça, la gent que assistia a l’espectacle. Tota la seqüència dels fets va quedar enregistrada, i també es pot veure a les xarxes socials en versió resumida.
Garriga és tècnic de llums i so, i ha estat vinculat a diverses entitats de Manresa i comarca. Es dona la circumstància que aquests dies de festa major ha estat treballant al carrer Sallent, l’escenari dels grans concerts. La idea se li va acudir quan va veure en un concert de Buhos que el cantant apareixia de cop i volta en un balcó lluny de l’escenari per continuar interpretant la peça.
A partir d’aquí es va posar en contacte amb el tècnic del grup Neon, a qui coneix personalment, amb la idea que també pugessin a un balcó per cantar una peça per celebrar l’aniversari de la Yaiza, que dilluns va fer 30 anys. El grup s’hi va avenir. “No van posar cap pega i tot va ser molt fàcil”, ha explicat Garriga a Regió7. Però al final tot va anar més enllà i també hi va haver anell de compromís.
Com va anar tot
En un moment determinat del concert, el cantant de Neon, que es diu Sergi, va sortir de l’escenari sense que pràcticment ningú se n’adonés, i va anar cap a un edifici de la mateixa plaça Major. El senyal estipulat amb Garriga era la cançó L’Empordà de Sopa de Cabra.
Al vídeo es veu com puja les escales rient, entra al pis, apareix al balcó i saluda la gent. Explica que la Yaiza fa anys i demana al públic que canti el moltes felicitats mentre un focus il·lumina el balcó. En un moment determinat, però, Garriga s’agenolla, li ofereix l’anell i la Yaiza respon que sí emocionada i es fan petons i abraçades. El cantant de Neon narra l’escena i la plaça esclata.
De cop i volta sona Boig per tu de Sau i el públic, encarat en direcció al balcó, saluda la parella amb els mòbils encesos. “Va ser molt emocionant”, assegura Garriga, mentre que la Yaiza explica que s’ensumava alguna cosa “perquè tothom estava molt nerviós”. Però “quan va començar el concert em vaig relaxar fins que em vaig trobar el cantant al balcó. No m’ho esperava”.
De moment no hi ha data de casament, però tot arribarà.
