La Fiscalia demana citar a declarar Laiglesia pel cas Jubany i reobrir el procediment per a una de les investigades
L'acusació particular ja havia demanat que es tornés a investigar Ana Echaguibel
ACN
La Fiscalia ha demanat que se citi a declarar Santi Laiglesia, investigat en el cas del crim d'Helena Jubany, morta l'any 2001, i que es reobri el procediment a Ana Echaguibel, ja arxivat. A la nota on informa d'aquest nou pas del procés no apareixen els noms de les dues persones, però fonts properes al cas els han confirmat a l'ACN. El cas està relacionat amb la manresana Montse Careta, que va ser acusada d'aquest crim i va acabar suïcidant-se a la presó, el 7 de maig del 2002. Des del primer moment, la seva família n'ha defensat la innocència i vol que es torni a reobrir el cas.
El ministeri públic ha fet la petició després que les ampliacions dels informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica hagin donat "resultats genètics positius", segons el ministeri públic. L'advocat Benet Salellas, que defensa els interessos de la família Jubany, ha fet públic a X un extracte de l'informe que constata presència d'ADN de Laiglesia al jersei de Jubany guardat des de fa 25 anys.
"Després de la persistència infatigable de més de 20 anys de la família de l'Helena Jubany, hem sabut de qui era l'ADN masculí del seu jersei. Ara podem garantir, finalment, que tindrem judici", ha indicat Salellas a la xarxa social.
En el cas d'Echaguibel, cal recordar que l'acusació particular ja havia demanat que se la tornés a investigar. Ara, arran de l'ampliació de l'informe de la policia científica sobre les mostres d'ADN, la Fiscalia s'afegeix a la petició per tal que es pugui comprovar si algun dels nous rastres genètics detectats a la peça de roba de Jubany coincideix amb el d'ella.
A finals de juny la jutgessa de Sabadell que instrueix el cas ja va demanar a la Policia Judicial que busqués mostres de l'ADN d'una altra de les quatre persones que en algun moment han estat investigades en l'afer, Montserrat Careta, perquè es pogués determinar si coincidia amb el que es va trobar al jersei que la víctima duia el dia de la mort.
Careta es va suïcidar el 2002 a la presó de Wad-ras, i el jutjat que va instruir aquell cas va ordenar aleshores a l'Institut Nacional de Toxicologia que es conservessin mostres del cos. El juny passat la jutgessa va demanar que es comprovés si aquestes mostres encara existien, per fer-les arribar, en cas afirmatiu, a la Policia Científica de Madrid, que és la que analitza el jersei de Jubany.
Des del 2001 hi ha hagut quatre investigats en el cas, la mateixa Careta, Santi Laiglesia, Xavi Jiménez i Ana Echaguibel. A mitjan 2022 transcendia que la policia científica havia trobat mostres d'ADN de com a mínim dues persones al jersei que la víctima duia el dia que va ser assassinada, 21 anys abans, i va demanar perfil d'ADN de les quatre persones.
De moment, la jutgessa de Sabadell ha denegat l'extracció d'ADN d'Echagibel. Sí que se n'han fet de Laiglesia i de Jiménez. El novembre de l'any passat la Policia Científica apuntava l'alta probabilitat que ADN de Laiglesia estigui present al jersei. De Jiménez no se'n va trobar ADN compatible.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó