La lluita per la llengua, protagonista a la setzena marxa de torxes de Manresa
L'acte, que se celebrarà el 10 de setembre, comptarà amb parlaments de la portaveu de la International Commission of European Citizens i representants d'aquest ens d'Escòcia, Flandes i Gal·les
Redacció
La Marxa de Torxes per la Independència de Manresa, que aquest 2025 celebrarà la setzena edició, donarà protagonisme a la lluita per la llengua amb un parlament d’Anna Arqué, portaveu de la International Commission of European Citizens i de la plataforma ciutadana “Mantinc el català”. Estarà acompanyada, a més, per representants de la comissió a Escòcia, Flandes i Gal·les —Chris White, Bart de Valck i Phyl Griffiths—, que intervindran breument per explicar la seva lluita per la llengua als seus territoris.
Organitzat per la Comissió 11 de Setembre, integrada per l’ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès, l’acte tindrà lloc el dimecres 10 de setembre, a les 20.30 h, i compta amb el suport del Consell de la República, CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, que fan una crida a la ciutadania i a les entitats a adherir-s’hi per "reivindicar més que mai el dret a l’autodeterminació en el camí cap a la independència, en el moment polític que viu el país".
El recorregut
La marxa sortirà de la plaça Neus Català i Pallejà (Crist Rei) i recorrerà el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel fins a arribar a la plaça Major. Allà, la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar de comiat. La marxa comptarà també amb la participació de músics de carrer i la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que encapçalarà el cant dels Segadors.
El cartell i les torxes
El cartell d’aquesta edició ha estat dissenyat per la il·lustradora manresana Anna Villegas. Les torxes es podran adquirir el mateix dia, a partir d’una hora abans de l’inici, al preu de 4 euros.
