«La Marina està morena» genera eufòria entre els més petits
La plaça de Sant Domènec es va omplir, ahir a la tarda, de famílies amb infants per gaudir de l’actuació de La nit del Canet Kids, una banda que fa un recorregut musical pels grups més populars de Catalunya des de la dècada dels 90 fins a l’actualitat
Encara faltava una estona per a les 7 de la tarda i a la plaça de Sant Domènec ja hi havia famílies amb infants que esperaven il·lusionats que comencés La nit del Canet Kids, un espectacle que fa un recorregut musical pels grups i cantants més populars de Catalunya des de la dècada dels 90 fins a l’actualitat. Des de Sau, Sopa de Cabra, els Pets i Lax’n’Busto, fins a Txarango, Oques Grasses, Zoo, The Tyets i Figa Flawas.
Ahir a la tarda, la plaça manresana es va anar omplint a mesura que la música i la proposta familiar començaven a prendre forma.
Introduïts pel personatge del Picapoll, que acompanya els actes de la festa major infantil, els quatre integrants de la banda van sortir d’una caixa que volia simular una màquina del temps i van aterrar als anys 90. La primera peça que van tocar, com no podria ser de cap altra manera, va ser Boig per tu, l’arxiconeguda cançó de Sau.
Interacció amb el públic
Entre cançó i cançó, els integrants del grup es van encarregar que els infants participessin en el concert en tot moment, fent-los preguntes que ells responien eufòrics com , per exemple, que la cançó que estaven a punt de tocar (L’Empordà) és d’un grup que, tal i com van cridar tots, es diu «Sopa de Cabra!!».
Un cop fet el recorregut per algunes de les cançons més icòniques dels anys 90, els actors-cantants van tornar a entrar a la seva màquina del temps per fer un nou canvi d’època i aterrar a la dècada del 2010. Les protagonistes d’aquesta etapa van ser les interpretacions de cançons de Txarango, Oques Grasses, Buhos, Zoo i de la cantant Suu. Els infants més petits miraven embadalits l’escenari, ja fos des de les alçades, a les espatlles dels seus pares, o des de primera fila.
En algunes de les cançons de la dècada del 2010 es van produir alguns dels moments més màgics de la tarda. Com, per exemple, la interpretació de la cançó La Gent que Estimo, del grup Oques Grasses.
L’última etapa del recorregut va arribar amb les músiques del 2025 i la presència de l’autotune. Durant les cançons que hi van interpretar els nens ja se sabien molt millor les lletres i les cantaven encara amb més intensitat. El Coti x Coti, el Supermercat i La Marina està morena van ser, sens dubte, les peces més cantades i ballades pels infants. Abans que sonés la sardana moderna dels The Tyets, la cantant del grup va baixar entre el públic perquè tots junts poguessin ballar una sardana.
"Ens ha agradat molt"
En acabar l’espectacle, unes nenes de 7 anys asseguraven haver-s’ho passat «molt bé», i que la cançó que més havien gaudit havia estat La Marina està morena. Un altre nen del públic, deia emocionat que no hi havia tan sols una cançó que li hagués agradat, sinó que li havien agradat «totes!!».
D’altra banda, un grup de quatre adults i dos nens molt petits comentaven que els hauria agradat «ballar una mica més».
L’Arlet de 9 anys, l’Ainet de 10 i la Nora de 8, també explicaven que s’ho havien passat d’allò més bé i que «hem ballat molt», sobretot quan va sonar la cançó estrella dels Figa Flawas. Hi afegien tot satisfetes que «les cançons eren molt realistes, semblava que els cantants fossin els de veritat».
