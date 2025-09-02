La Policia Local de Manresa aixeca 21 actes per tinença o consum de drogues durant la festa major
L'Ajuntament celebra la bona assistència de la ciutadania a les activitats als carrers, places i al Parc de l’Agulla
La policia ha atès aquests dies 309 sol·licituds de tots tipus, més d’un 60% més que un cap de setmana d’estiu
El gos Otto ha participat en 14 de les 21 intervencions per tema de drogues
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha fet una valoració positiva de la festa major d’aquest any, una edició que ha comptat amb una gran assistència i participació ciutadana als actes principals, com la Mostra, el Correfoc, el Castell de focs i els concerts. L’actuació de Flashy Ice Cream de divendres al carrer Sallent va aplegar 6.000 persones, mentre que Els Catarres de dissabte en va reunir 8.500, i la de Dr. Prats de diumenge, 8.000. Pel que fa a les incidències durant el Correfoc, 64 persones van rebre atenció sanitària, la majoria per cremades. També durant la festa major, la policia ha fet 79 proves d’alcoholèmia i ha aixecat 21 actes per tinença i consum de drogues.
La ballada de la Imatgeria a la plaça Major de diumenge, l’actuació de la Cobla-Orquestra Montgrins a la Porxada o el circ Entre Nous als Jardins del Casino són altres exemples de la bona assistència de la programació, fa notar l'Ajutnament. També les Visites a la Manresa Desconeguda. Aquest any, hi han assistit 1.400 persones, pràcticament el doble que en l’edició anterior.
Pel que fa a les incidències, durant el Correfoc de dilluns, els punts d’atenció sanitària han atès 64 persones, una per una ferida al cap, una altra per una torçada al peu i la resta per cremades. També durant el recorregut, s’han comptabilitzat cinc conats d’incendi.
El gos Otto fa el seu paper
La Policia Local ha atès durant aquests dies 309 sol·licituds de tots tipus, més d’un 60% més que un cap de setmana d’estiu. També han instal·lat sis punts de controls d’alcoholèmia en horari nocturn, durant els quals han fet 79 proves, 9 d’elles positives. La policia ha aixecat, a més a més, les 21 actes esmentades per tinença o consum de drogues, 14 de les quals amb participació del gos policia Otto. També durant la Festa Major, ha intervingut en sis accidents de trànsit i ha canviat 32 vehicles de lloc perquè es trobaven en zones on es duien a terme actes de Festa Major.
Protocol de violència masclista
Pel que fa als Punts Lila on s’ofereix informació, atenció, prevenció i acompanyament davant agressions sexistes i LGTBI-fòbiques, s’han atès enguany 1.029 persones (619 a la carpa del carrer Sallent, 317 a la de la plaça Sant Domènec i 93 a la carpa del carrer Sant Miquel), i en cap cas ha fet falta activar el protocol de violència masclista. A la carpa de Consums, situada al carrer Sallent i on es proporciona informació sobre consum de substàncies i riscos associats, el personal tècnic ha fet 130 atencions.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó