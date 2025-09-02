El segon període de preinscripció a les llars d’infants públiques de Manresa s'obre aquest dimecres
Les famílies podran fer la sol·licitud de manera telemàtica, del 3 a l’11 de setembre, o bé presencial, del 8 al 10 de setembre.
Redacció
Aquest dimecres 3 de setembre s’obre un segon període per presentar sol·licituds per a les llars d'infants públiques de Manresa per al curs 2025-2026. Les famílies que no van presentar sol·licitud durant termini habitual, i que vulguin optar per l'escolarització dels seus fills/es, ara podran sol·licitar plaça. Aquesta sol·licitud passarà a formar part d’una segona llista d’espera que q uedarà oberta fins a mitjans d'abril de 2026. En aquests moments, i després del primer termini de preinscripció del passat mes de maig, a les llars d’infants públiques de Manresa hi ha 13 places disponibles d’I0, 28 d’I1 i 18 d’I2.
Es pot realitzar sol·licitud per aquells infants nascuts entre l'1 de gener de 2023 i l’11 de juny de 2025.
Manresa disposa de 8 llars d’infants públiques: 5 escoles bressol municipals (L’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i 3 llars d’infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta).
Les famílies poden fer la preinscripció de manera telemàtica del 3 a l’11 de setembre a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa. Per fer-la, caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l’aplicació de preinscripció.
D’altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer la preinscripció de forma telemàtica, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 8 al 10 de setembre a la Secció d’Ensenyament (carretera de Vic, 16) de de 9 a 13:30 h. En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia, a partir del 3 de setembre, a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 938752485. Cal portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit.
Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació, els barems del procés de preinscripció i les places vacants actualment a la pàgina de l’Ajuntament en aquest enllaç.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó