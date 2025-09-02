Una seixantena de persones són ateses per casos lleus al Correfoc de Manresa
Xàldiga valora positivament l’edició d’aquest any, que ha tingut més foc i més gent
«La gent ha tingut la sensació que hi havia més foc. Ens ho han transmès, i això era l’important». El cap del Correfoc d’enguany, Jesús García, de la colla dels Dracs, valorava positivament la cercavila de foc d’enguany, una de les més participades dels últims temps. Que hi hagués foc en tot moment era un dels objectius, i s’hi va arribar, ha explicat a Regió7.
«En general el nivell de satisfacció és molt alt», ha assegurat García. També ha destacat l’alta participació. «Els carrers i places eren plens. Saltava a la vista».
Cap ferit greu
Enguany no hi ha hagut cap ferit greu. Els serveis sanitaris concentrats a l’hospital de campanya de plaça Europa i desplegats també al llarg de tot el recorregut van atendre 64 persones, la majoria per cremades i contusions lleus. Tan sols una va haver de ser traslladada a l’hospital per problemes en un turmell. Es dona el cas que aquest cas ningú no ha patit ferides als ulls.
Perillen les samarretes penjades
Per altra part, la tradició de penjar les samarretes al final del Correfoc de Manresa i, per tant, de la festa major, sembla que ha arribat a la seva fi. Per motius de seguretat, asseguren els organitzadors. Aquest any la traca de la plaça Major es va instal·lar de forma diferent al que és habitual, sense cables creuant la plaça d’un cantó a l’altra. Aquests cables eren els que feien de suport a samarretes i diferents peces de roba que hi llançava la gent al final de la cercavila de foc i, sobretot, durant el concert.
La curiosa imatge d’una plaça plena de samarretes penjades ha deixat pas a la d’una plaça amb escasses peces de roba que s’han concentrat en un dels seus extrems, el que dona al carrer de Sant Miquel. Era un dels pocs llocs on hi havia prou cable perquè quedessin enganxades.
El Correfoc va transcórrer amb normalitat. Va començar a 2/4 de 10 del vespre amb l’aparició del Boc, pare de totes les criatures del Correfoc, que d’una forma excepcional va aparèixer a l’inici de la cercavila de foc. El Boc només surt a la Mostra. Va homenatjar les membres de Xàldiga traspassades recentment: Txell Fusté i Maite Cots.
A continuació es va iniciar el recorregut de guspires, petards i fum pels carrers i places del Barri Antic. Va durar pràcticament tres hores.
