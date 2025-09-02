La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
Per motius de seguretat no s’ha cablejat la plaça com a les últimes edicions
La tradició de penjar les samarretes al final del Correfoc de Manresa i, per tant, de la festa major, sembla que ha arribat a la seva fi. Per motius de seguretat, asseguren els organitzadors.
Aquest any la traca de la plaça Major s’ha instal·lat de forma diferent al que és habitual, sense cables creuant la plaça d’un cantó a l’altra. Aquests cables eren els que feien de suport a samarretes i diferents peces de roba que hi llançava la gent al final de la cercavila de foc i, sobretot, durant el concert.
La curiosa imatge d’una plaça plena de samarretes penjades ha deixat pas aquest dimarts al matí a la d’una plaça amb escasses peces de roba que s’han concentrat en un dels seus extrems, el que dona al carrer de Sant Miquel. Era un dels pocs llocs on hi havia prou cable perquè quedessin enganxades.
Aquest any la traca de la plaça Major s’ha distribuït al voltant de la plaça, on també es van instal·lar sortidors d’espurnes de foc. N’hi havia a diversos punts i totes apuntant al centre. Van esclatar juntament amb el ceptrot, el que va derivar en un dels moments més espectaculars del tram final de la cercavila de foc i amb més pirotècnia, juntament amb l’aparició del Bou.
El canvi respon a motius de seguretat, segons Xàldiga, ja que hi havia el temor que les peces de roba, cada cop més nombroses, poguessin fer caure els cables durant el concert.
Emocions i foc
El Correfoc va transcórrer amb normalitat. A començar a 2/4 de 10 del vespre amb l’aparició del Boc, pare de totes les criatures del Correfoc de Manresa que d’una forma excepcional va aparèixer a l’inici de la cercavila de foc. El Boc només surt a la Mostra del Correfoc. Va homenatjar les membres de Xàldiga traspassades recentment: Txell Fusté i Maite Cots. A continuació es va iniciar el recorregut de guspires, petards i fum pels carrers i places del Barri Antic. A durar pràcticament tres hores.
