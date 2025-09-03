Ítaca fa vibrar Manresa amb esdeveniments únics i prepara la festa Bresh més esperada
Networking, música i afterworks en espais singulars que situen Manresa al mapa de l’oci
Manresa s’ha convertit en sinònim de moviment i creativitat gràcies al Grup Ítaca, un col·lectiu que en pocs anys ha transformat l’oferta d’oci i restauració de la ciutat. Amb una combinació de gastronomia, música i networking empresarial, els seus esdeveniments atrauen públics molt diversos, des de famílies fins a empresaris, consolidant la capital del Bages com un referent cultural i festiu a Catalunya.
Esdeveniments a mida per a tots els formats
L’oferta d’Ítaca no té límits. Des d’un sopar íntim per a sis persones fins a un macroesdeveniment de més de vuit-centes, els seus espais —com el MöM Restaurant, l’Ítaca Market, el Skybar o la sala Stroika— permeten crear experiències úniques i totalment personalitzades. Un dia pot ser un afterwork amb música en directe i còctels; l’endemà, una trobada empresarial amb showcooking i espais VIP. La pantalla panoràmica de la sala WOW de gairebé 180 graus permet crear tota mena d'espais immersius i fer esdeveniments de gran format en els quals poden audir centenars de persones.
La festa Bresh: el gran reclam de la temporada
La cirereta arriba amb la festa Bresh, que per primera vegada farà parada a Manresa. Coneguda com la “festa dels famosos” i amb un estil marcat per la música eclèctica, la inclusió i l’energia sense límits, la Bresh promet ser l’esdeveniment més esperat de l’any. Una aposta que confirma l’ambició d’Ítaca Grup per portar a la ciutat experiències de primer nivell.
Mirada de futur
Ítaca no s’atura. A curt termini, treballa en formats immersius amb pantalles panoràmiques i en un innovador sistema de subscripció mensual que permetrà gaudir de menús i copes amb avantatges exclusius. I a llarg termini, fins i tot explora projectes fora de l’oci nocturn, com la seva participació en grans esdeveniments esportius.
La filosofia és clara: crear comunitat, sacsejar l’escena local i situar Manresa al mapa global de l’oci i la cultura.
