Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ítaca fa vibrar Manresa amb esdeveniments únics i prepara la festa Bresh més esperada

Networking, música i afterworks en espais singulars que situen Manresa al mapa de l’oci

Esdeveniments del Grup Ítaca

Esdeveniments del Grup Ítaca

Veure Galeria

Esdeveniments del Grup Ítaca / Grup Ítaca

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

Manresa s’ha convertit en sinònim de moviment i creativitat gràcies al Grup Ítaca, un col·lectiu que en pocs anys ha transformat l’oferta d’oci i restauració de la ciutat. Amb una combinació de gastronomia, música i networking empresarial, els seus esdeveniments atrauen públics molt diversos, des de famílies fins a empresaris, consolidant la capital del Bages com un referent cultural i festiu a Catalunya.

Esdeveniments a mida per a tots els formats

L’oferta d’Ítaca no té límits. Des d’un sopar íntim per a sis persones fins a un macroesdeveniment de més de vuit-centes, els seus espais —com el MöM Restaurant, l’Ítaca Market, el Skybar o la sala Stroika— permeten crear experiències úniques i totalment personalitzades. Un dia pot ser un afterwork amb música en directe i còctels; l’endemà, una trobada empresarial amb showcooking i espais VIP. La pantalla panoràmica de la sala WOW de gairebé 180 graus permet crear tota mena d'espais immersius i fer esdeveniments de gran format en els quals poden audir centenars de persones.

La festa Bresh: el gran reclam de la temporada

La cirereta arriba amb la festa Bresh, que per primera vegada farà parada a Manresa. Coneguda com la “festa dels famosos” i amb un estil marcat per la música eclèctica, la inclusió i l’energia sense límits, la Bresh promet ser l’esdeveniment més esperat de l’any. Una aposta que confirma l’ambició d’Ítaca Grup per portar a la ciutat experiències de primer nivell.

Mirada de futur

Ítaca no s’atura. A curt termini, treballa en formats immersius amb pantalles panoràmiques i en un innovador sistema de subscripció mensual que permetrà gaudir de menús i copes amb avantatges exclusius. I a llarg termini, fins i tot explora projectes fora de l’oci nocturn, com la seva participació en grans esdeveniments esportius.

Exemple d'esdeveniment del Grup ítaca

Exemple d'esdeveniment del Grup ítaca

Grup Ítaca

La filosofia és clara: crear comunitat, sacsejar l’escena local i situar Manresa al mapa global de l’oci i la cultura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents