L'Ajuntament de Manresa convoca l'acte institucional de la Diada

El parlament anirà a càrrec de la historiadora i membre de l'Associació Memòria i Història, Came Botifoll

Ofrena floral a la plaça Onze de Setembre

Ofrena floral a la plaça Onze de Setembre / ALEX GUERRERO

Redacció

Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha convocat un any més l’acte institucional de la Diada que se celebrarà a la plaça Onze de Setembre.

Enguany el parlament anirà a càrrec de la llicenciada en Geografia i Història i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa, Carme Botifoll. L’acte se celebrarà a les 11 del matí.

Començarà amb el tradicional Ball d’Homenatge a càrrec d’un dansaire de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A continuació, hi haurà la intervenció de Carme Botifoll i el parlament de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Ofrena floral

Seguidament, es farà l'ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i de les entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista de Regió7, Anna Costa Capdevila.

El cant de l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors, anirà a càrrec de diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà amb tot el públic assistent.

Finalment, totes les persones que ho vulguin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, de Manresa Dansa, del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages.

Com cada any, l’Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l’acte i adherir-se a l’ofrena floral.

Per garantir una bona organització, es demana a totes les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral que ho comuniquin com a màxim dimarts vinent, 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o bé a l’adreça electrònica protocol@ajmanresa.cat.

