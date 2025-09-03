L'Ajuntament de Manresa convoca l'acte institucional de la Diada
El parlament anirà a càrrec de la historiadora i membre de l'Associació Memòria i Història, Came Botifoll
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha convocat un any més l’acte institucional de la Diada que se celebrarà a la plaça Onze de Setembre.
Enguany el parlament anirà a càrrec de la llicenciada en Geografia i Història i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa, Carme Botifoll. L’acte se celebrarà a les 11 del matí.
Començarà amb el tradicional Ball d’Homenatge a càrrec d’un dansaire de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A continuació, hi haurà la intervenció de Carme Botifoll i el parlament de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
Ofrena floral
Seguidament, es farà l'ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i de les entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista de Regió7, Anna Costa Capdevila.
El cant de l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors, anirà a càrrec de diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà amb tot el públic assistent.
Finalment, totes les persones que ho vulguin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, de Manresa Dansa, del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages.
Com cada any, l’Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l’acte i adherir-se a l’ofrena floral.
Per garantir una bona organització, es demana a totes les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral que ho comuniquin com a màxim dimarts vinent, 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o bé a l’adreça electrònica protocol@ajmanresa.cat.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
- Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa