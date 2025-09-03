Satisfacció a la Festa Major Alternativa de Manresa pel so dels concerts i la resposta a les novetats
Responsables de l'organització admeten que en alguna actuació es va apujar una mica el limitador dels decibels en façana per garantir la qualitat i evitar «els pics que castiguen el so»
«Estem contents de com han anat els concerts a Puigmercadal. En general, sonaven bé i es podien gaudir». És la valoració que han fet els organitzadors de la Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa de la part del programa acollida a la plaça del Mercat, a l’espai on veïns de l’edifici de cal Jorba volen que marxi, la qual cosa han expressat via denúncia a l'Ajuntament.
A l'Alternativa han admès que, en algun cas puntual, tal com ja van anunciar que farien quan van presentar els actes, per garantir la qualitat de tots els concerts, es va superar una mica el límit «i es va pujar una mica el limitador» dels decibels en façana, de manera que «no hi hagués pics que castiguessin el so».
L'escenari cobert i el dalay
Enguany, l’Ajuntament va cobrir l’escenari a Puigmercadal i es va utilitzar un sistema -delay- que suposa posar altaveus a mitja pista del públic perquè el so arribi al que hi ha més enrere. Les fonts de l’Alternativa han manifestat que «estem molt contents» amb les dues novetats perquè han suposat una millora per al so. «L’any passat, la gent que estava darrere la taula de so tenia problemes per sentir bé la música». Han agraït els «esforços de l’Ajuntament, nostres i de tothom»
Remarquen que, pel que fa al límit en façana de 85 decibels, que l’Ajuntament ha permès excepcionalment els dies de festa major en lloc dels 80 previstos mentre no s'aprova la nova normativa específica sobre aquest tema, «el nostre posicionament és que marcar els límits amb els decibels no té sentit. El que s’hauria de decidir és quins actes es vol que hi tinguin lloc i quins no i fer-ho en unes bones condicions sense fer mal a ningú».
En aquest sentit, enguany s’ha tornat a posar un limitador per no sobrepassar els nivells d’immissió. «La normativa està desactualitzada i caldria valorar altres paràmetres», insisteixen a l’Alternativa, perquè «el límit que es posa no serveix a tot arreu. Aquest any ha servit perquè es van prendre mesures des del pis de dalt» de cal Jorba, però, remarquen que en altres casos és inviable. Com a exemple, posen que van fer petar a Puigmercadal una carretilla que devia arribar als 115 decibels.
Les novetats
Al marge del tema del so, la FMA ha viscut tres novetats. Per una banda, la renovació del concurs de colles, que ha aconseguit més de 200 participants. «Hem notat que hem recuperat gent que havia format part de la història de l’Alternativa perquè potser a la plaça que donava nom a la colla on es van apuntar hi ha el bar on solen anar. Van fer pinya amb noves generacions i va ser molt maco». Enguany, va guanyar la colla Plaça Gispert, que serà l’encarregada d’organitzar el pregó de la propera Alternativa i tindrà l’honor de pujar al cadafal.
Igualment, aquest any va tornar a l’escenari l’Orquestra de l'Alternativa, formada per músics diversos. La intenció és mantenir la seva participació en la festa «si la gent hi segueix interessada», pensant en els intèrprets, alguns d’ells de renom i amb molt nivell, destaquen.
