Sense corrent als carrers d'Urgell i de la Mel de Manresa: «Ens cusen a talls des de fa dos mesos»
Veïns i comerços d’algunes finques dels dos vials denuncien problemes des del juny
Endesa diu que per localitzar qui sobrecarrega la xarxa fraudulentament li falta informació
Veïns i comerços de finques dels carrers d’Urgell i de la Mel de Manresa estan que trinen amb els talls del subministrament elèctric que pateixen. Des del juny passat, quan hi va haver el primer i únic, que va durar més de quatre hores, en tenen comptabilitzats més d’una desena. El del 26 d’agost va durar més de vuit hores. «Ens cusen a talls des de fa dos mesos», lamentava, ahir, Sebastià Parera, amb botiga al carrer d’Urgell.
Aquest dilluns de festa major en van tenir un al matí i un altre a la nit que es va allargar fins ahir al matí; ahir al migdia en van tenir un altre que, quan els comerciants van obrir després de dinar, s’havia resolt.
Els afectats, que ronden el mig centenar d’abonats, estan desesperats. Reclamen que Endesa, que atribueix els talls al frau elèctric de «finques que punxen la llum» i sobrecarreguen la xarxa, que acaba petant, ho resolgui de manera definitiva. L’empresa explica que li manca informació per fer una actuació més determinant. És a dir, saber qui punxa per impedir-li.
«Estic en un estat de nervis!»
Helena Marín té una perruqueria al carrer d’Urgell. Ahir deia que el juliol i l’agost ja s’ha trobat tres cops que no ha pogut obrir la persiana perquè no tenia corrent i no la podia pujar, i «avui [ahir per al lector], fins a les 10 del matí, tampoc. La setmana passada vaig estar tot el matí asseguda a fora esperant perquè no en tenia. Estic en un estat de nervis!». Parera destacava que «aquest matí [ahir per al lector] ha marxat uns segons durant tres o quatre vegades i pels volts de la 1 ha tornat a marxar». «Ens cusen a talls des de fa dos mesos». Això és la pera!». Hi afegia que, tot i que Endesa ho arregla, «quan hi ha una nova tibada bèstia de corrent, torna a passar».
La darrera avaria d’ahir, Endesa la va resoldre, segons van informar fonts de l’empresa consultades per Regió7, connectant el servei dels afectats a una altra part de la xarxa de baixa tensió. «Analitzarem el punt avariat per resoldre-ho, però ens podem imaginar de què es tracta». Remarcaven que el problema és el punt d’origen d’aquests talls, causats per la sobrecàrrega de la xarxa per l’ús fraudulent, un problema amb el qual es troben molt sovint i que recorden que és un autèntic perill.
La botiga de iogurts gelats Muuuak!, al Born amb l’Urgell, dilluns van haver de plegar per força a quarts de 10 pel tall de corrent de després de sopar. Tenien previst treballar fins a les 2 de la matinada. «El problema és que són uns talls molt freqüents», constatava Marcel Porti, dependent del negoci amb Míriam Carvajal. Per sort, no se’ls ha fet malbé material.
Endesa demana la col·laboració ciutadana
Endesa demana la col·laboració ciutadana per denunciar anònimament les situacions de frau elèctric a través del correu anomalias@enel.com, el telèfon 800 760 220, o un formulari disponible a la pàgina de e-distribución.
