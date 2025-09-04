Aquest divendres comença la Festa Major de Viladordis
Enguany s'inicia un dia abans i amb més implicació dels joves
Redacció
Aquest divendres s’inicien els actes de la Festa Major de Viladordis que s’allargaran fins al 8 de setembre.
La sala gran del Casal de Viladordis, que s’ha renovat en part, acollirà a partir de les 10 del vespre un concert amb el grup 4CAT, que interpreta versions del rock català. A partir de 3/4 d’11 serà el torn de la banda L’Increïble Xevi i Sus Muchachos, d’estil punk-rockanglosaxó. Ja a la matinada hi haurà una sessió de DJ. Els concerts seran gratuïts i hi haurà la possibilitat de sopar entrepans.
A diferència d’altres anys, la festa major comença el divendres. Ho fa, a més a més, amb la complicitat d’una comissió de joves que per primera vegada s’ha integrat a la comissió organitzadora.
Les activitats tornaran dissabte a la tarda, quan l’Agrupament Escolta La Salut ha preparat la gimcana familiar «Viladordis Express!». Començarà a les 5 de la tarda, i els escoltes han escampat tot de reptes pel barri.
Ja a les 9 del vespre es farà la tradicional botifarrada i ball a la sala gran dels Casal amb entrada gratuïta a càrrec del solista Raül.
Diumenge el bisbe de Vic, Romà Casanova, presidirà la missa de 12 al santuari de la Salut. A 2/4 de 2 hi haurà el vermut popular amb concert inclòs amb The Blue Dream». Finalment, dilluns a les 11 del matí hi haurà una missa en record dels difunts de Viladordis.
Durant la festa major es podrà veure la renovació parcial que s’ha fet de la sala gran per part de la Junta del Casal de Viladordis. Amb ventiladors, il·luminació, pintura a les parets de la zona antiga de la sala i vinils amb el logotip del Casal. També es penjaran fotografies històriques de Viladordis i es convidarà els veïns a identificar les persones de les fotografies històriques.
