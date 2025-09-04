Cinquanta joves han dedicat el seu temps lliure de l’estiu a fer de voluntaris a Althaia
Han dut a terme diverses tasques a centres sanitaris per fer més fàcil i amable l'estada d'usuaris
Cinquanta joves d’entre 16 i 21 anys han dedicat el seu temps lliure d’aquest estiu a fer de voluntaris a la Fundació Althaia de Manresa. Han dut a terme diverses tasques de forma totalment altruista als centres de la institució sanitària: l’Hospital de Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, centre residencial La Llum i, com a novetat i per primera vegada, al CAP del Barri Antic que gestiona la fundació. La seva funció ha estat, bàsicament, fer més fàcil i també més amable l’estada d’usuaris i pacients als centres.
La iniciativa vol fer pedagogia sobre la relació entre salut i solidaritat. A més a més, s’ha erigit en una eina per conèixer i per fer valdre el sistema sanitari públic en general i una institució com Althaia en particular.
El programa de voluntariat ha complert la seva novena edició i s’ha consolidat plenament. Una mostra d’això és que en aquesta ocasió es van presentar 85 sol·licituds per les 50 places, el que va obligar a fer un procés de selecció previ.
Acte de comiat
Recentment, s’ha dut a terme l’acte de comiat dels voluntaris a Sant Joan de Déu amb la participació d’Ana Uclés, coordinadora del Voluntariat; Pep Mora, responsable de Participació i Mecenatge i la directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich.
Uclés va dir als joves que “sempre tindreu algú a qui ajudar”, mentre que Mora els va recordar que “heu ajudat a persones que en aquells moments se sentien vulnerables”. També va destacar que "heu regalat el més valuós que teniu, que és el vostre temps i la vostra joventut”.
Durant els mesos de juliol i agost els voluntaris a l'Hospital de Sant Joan de Déu han orientat als usuaris, han fet tasques lúdiques a pediatria, han acompanyat usuaris a diàlisi i a l’hospital de dia polivalent.
Al Centre Hospitalari han fet companyia i han preparat activitats lúdiques per a pacients ingressats, la majoria gent gran. També han organitzat tasques lúdiques al centre La Llum aportant «aire fresc i energia», segons usuaris del centre. Al CAP del Barri Antic han informat i acompanyat usuaris per l’interior de les instal·lacions, i han donat suport a l’atenció de la ciutadania.
Promocionar la salut
Segons Raich, un dels principals objectius d’Althaia és promocionar la salut. També en aquest cas perquè es «fomenta el desenvolupament dels joves, que trobin un propòsit, la seva vocació, i que després continuïn estudiant més motivats perquè saben el que volen. Tot això també és promoure la salut».
Cada jove decideix la durada de la seva estada, que és d’un mínim d’una setmana. En moltes ocasions els nois i noies allarguen el termini inicialment previst perquè l’experiència els resulta positiva.
Alguns d’ells ja han estat voluntaris d’Althaia en estius anteriors i enguany han decidit repetir. A diferència d’anys anteriors, en què l’activitat del voluntariat jove es concentrava sobretot al mes de juliol, enguany hi ha hagut molta demanda per al mes d’agost. En funció dels interessos, les habilitats i l’experiència dels nois i noies se’ls assigna una destinació o altra. Hi ha qui acaba el voluntariat decidit a seguir estudis vinculats amb la salut.
