Els Agents Rurals han interposat 783 denúncies en espais natural de la regió des de principi d'any
La majoria de les sancions són per l'accés motoritzat al medi natural i per conductes que generen un risc d'incendi al bosc
El nou cap del cos a la Catalunya central diu que l'objectiu és arribar a les 20.000 actuacions a la regió, un 25% més que l'any passat
Els Agents Rurals han interposat 783 denúncies des de principi d'any per infraccions al medi natural, la majoria relacionades amb irregularitats amb l'accés motoritzat en espais naturals i amb activitats que suposen un risc d'incendi com l'ús de fogonets o les fogueres. Així ho ha explicat aquest dijous al matí el nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya central, Jordi Carrasco, que ha destacat que el nou Pla de Reforç de la Vigilància als Espais Naturals els ha permès guanyar presència en els espais naturals més concorreguts de la regió i que l'objectiu d'enguany és fer un 25% d'actuacions més que l'any passat, arribant a les 20.000.
A partir de la Setmana Santa d'aquest 2025 es va posar en marxa un nou Pla de Reforç de la Vigilància als Espais Naturals amb l'objectiu d'incrementar la presència dels agents del cos en espais naturals concorreguts. "Des de la pandèmia hi ha un accés més nombrós de gent a la natura i l'objectiu és garantir l'equilibri entre el dret a gaudir de la natura de la ciutadania i la importància de preservar-la", ha defensat Carrasco.
La directora dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya central, Elena Roca, també ha explicat que part d'aquest increment de la vigilància s'explica per un reforç dels efectius d'Agents Rurals. Actualment, hi ha 91 agents a la regió i el pla estratègic d'increment del personal ha de permetre superar els 100 agents en els pròxims anys. "El Departament ha fet una aposta clara i decidida per muscular el cos", ha dit Roca.
Aquest reforç de personal és el que ha permès incrementar el nombre d'actuacions al medi natural. Si el 2024 van tancar l'any amb 16.000 actuacions, aquest mes d'agost ja s'han dut a terme 14.200 actuacions. "Tenim la projecció de superar les 20.000 actuacions aquest 2025", ha posat de manifest Carrasco, que ha assenyalat que més presència es tradueix en més prevenció de les conductes irregulars al medi ambient.
Carrasco ha puntualitzat que "la majoria de gent que visita el medi natural ho fa de forma respectuosa i només un petit percentatge comet alguna infracció". Aquest 2025 el cos d'Agents Rurals ha interposat 783 denúncies per infraccions al medi natural. "Tenim un nombre elevat de denúncies, al voltant de 400, relacionades amb l'accés motoritzat al medi", explica Carrasco. D'altra banda, Carrasco assenyala que es continuen detectant conductes irregulars relacionades amb activitats com la pesca, l'acampada irregular o aquelles activitats que generen un risc d'incendi, com ara l'ús de fogonets o el fet d'encendre fogueres sense autorització.
Els Agents Rurals fan un balanç "relativament positiu" de la campanya forestal
Tot i que els Agents Rurals encara no han donat per tancada la campanya forestal, Carrasco afirma que "el balanç és relativament positiu". "Veníem d'una situació de sequera estructural en els últims tres anys. Per això, malgrat les bones dades de pluges que vam tenir durant la primavera, vam adoptar una actitud d'alerta". A diferència del 2024, en què van cremar 29 hectàrees, "aquest any hem tancat l'estiu amb 229 hectàrees cremades a la regió, la majoria d'elles concentrades durant el període de final de juny i principis de juliol, molt condicionat per la meteorologia amb temperatures molt altes i humitats molt baixes". Tot i aquest període de risc, Carrasco assenyala que el percentatge d'hectàrees cremades a la regió representa el 3% de les hectàrees cremades en el conjunt de Catalunya.
Un nou cap dels Agents Rurals amb experiència a la regió
Jordi Carrasco (Manresa, 1975) va assumir el lideratge del cos d'Agents Rurals a la Catalunya Central aquest mes de juny i substitueix a Jaume Bosch. Enginyer tècnic industrial de formació, ha estat cap d'àrea bàsica en tres comarques, a l'Alt Camp, al Solsonès, i al Bages-Moianès. És agent rural des del 2009.
