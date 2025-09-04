ENTREVISTA | Erola Bedmar Gestora turística de la Seu de Manresa
«Si fos a Barcelona, la Seu triomfaria moltíssim»
Troba «al·lucinant» que hi hagi molts manresans que no han visitat mai la basílica
Erola Bedmar (Manresa, 1991) és la responsable de la gestió cultural i turística de la Seu de Manresa, una figura que la parròquia i el bisbat van crear el 2017 per tal de facilitar i promoure l’accés al principal actiu patrimoni de la ciutat. Graduada en Història i amb estudis en arqueologia, s’hi dedica des del 2023.
Com s’atreu visitants a un temple?
En primer lloc cal la voluntat de fer-ho, i la parròquia i el bisbat la tenen. Si la Seu fos al mig de Barcelona potser no caldria, però a Manresa cal tenir-ne la voluntat i treballar-hi. I s’està fent. Encara queda molt camí per córrer, però ja està entorn dels 23.000 visitants l’any, mentre que Ripoll, amb tot el seu simbolisme, en té entorn de 30.000.
Què ajudaria a incrementar aquesta xifra? Que fos catedral?
No crec que això influís gaire. El que sí que és important és la situació de Manresa i el Bages com a destinació turística. Si millora, la Seu en serà un dels actius principals i la seva capacitat d’atracció també creixerà.
Anys enrere l’Ajuntament empenyia la parròquia i el bisbat perquè fes aquesta feina de gestió turística - o permetés fer-la-, però no hi havia manera.
Si era així, jo no hi era. Em consta que la meva antecessora va treballar en aquest aspecte, i que la relació de la ciutat amb el bisbat no era tan fluïda, però ara és una altra etapa.
A l’Església li costa entendre que un edifici que rep molts diners públics ha de tenir un rendiment públic?
De vegades a l’Església li costa tenir clar que el patrimoni és un gran vincle amb la societat que val la pena aprofitar. Jo crec que el bisbat de Vic ara ho està tenint molt en compte i té una sensibilitat que potser no hi ha en altres bisbats.
Parlant de visitants: el primer mercat són els molts bagencs que no hi han estat mai?
I tant. La gran pregunta és com fem que vinguin! Cal comunicació, estendre la idea que no és només un lloc de missa, organitzar visites, concerts... Cal picar molta pedra i que a la Seu hi passin coses que deixin clar que no és una església com qualsevol altra. Molta gent encara no ho entén així. Perquè? Es difícil de dir. També ens podem preguntar perquè tanta gent no coneix Sant Benet, tot i que té una comunicació molt potent. El fet és que encara hi ha manresans de tota la vida que hi entren, admeten que no hi havien estat mai i queden parats de veure que maca és.
Personalment, com la fa sentir això?
A mi m’al·lucina. M’al·lucina que no tinguis l’impuls d’anar a visitar una església que, quan la veus des la carretera, dius: ja he arribat a casa. Potser pensen que, si ho visiten, no entendran el que estan veient.
La Seu és on abans començava la ciutat i on ara s’acaba. Això no deu ajudar.
No, és clar, és fora del circuit normal per on circula la gent. Si fos a Sant Domènec seria diferent. El lloc que ocupa li va en contra, i el barri no està en el seu millor moment.
A molts temples es treu molt rendiment de l’alçada. A la Seu se’n treu prou?
No tot està preparat per ser visitat. De la primera coberta se n’ha habilitat la meitat. La segona coberta no ho està, i el campanar tampoc, no seria segur. Per tant, sí, se’n podria treure més rendiment, tot i que, de les visites guiades que oferim, ja n’hi ha algunes que inclouen la primera coberta.
Per visitar la Seu s’ha de pagar. Als manresans els sembla bé? Es queixen?
Normalment, no. Sempre hi ha algú que es queixa, però s’ha de fer entendre que tenir el temple en condicions, net, que et donin informació a l’entrar... Tot això s’ha de pagar. I els manresans entren amb la tarifa reduïda, que és de 3 euros, gairebé simbòlica. A banda, és gratuït si es ve a posar un ciri o a resar.
Quin és el comentari més habitual quan s’hi entra per primer cop?
La gent se sorprèn. Si fos a Barcelona tindria carretades de visitants, triomfaria moltíssim. L’espai és impressionant però, a més, té un munt de patrimoni de gran valor, com els retaules gòtics, el frontal, el Crist romànic, el barroc... Santa Maria del Mar, per exemple, té un edifici preciós, però molt menys patrimoni. La gent no s’espera trobar-se una peça única con el frontal florentí, i molts es pregunten com pot ser que sigui aquí.
Si estigués a la seva mà i no depengués dels diners, què seria el primer que hi faria?
Restauraria el campanar. Seria molt xulo que es pogués visitar. A més, està tornant molt l’interès per les campanes i hi ha molt llocs on les mostren. La Seu en té de valuoses, però no les podem lluir.
Quin és el seu lloc preferit del temple?
M’agrada molt el racó on hi ha el sepulcre del canonge Mulet perquè hi ha moments del dia en què hi entra una llum des del baptisteri que crea un ambient molt bonic.
I el seu temple preferit com a experta?
La Seu de Manresa!
