Una gimcana en bus urbà, una de les novetats de la Setmana de la Mobilitat a Manresa
Del 16 al 21 de setembre el bitllet de l’autobús costarà un euro, i el dia 22 serà gratuït
Una gimcana que s’haurà de dur a terme utilitzant el bus urbà, tallers, parades informatives, activitats adreçades als infants i accions per potenciar el transport públic urbà de Manresa com bitllets a un euro. Són algunes de les activitats que s’han programat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrarà del 16 al 22 d’aquest mes de setembre. Com els darrers anys, Manresa se suma a la iniciativa amb el lema “Mobilitat per a tothom”.
El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, ha presentat aquest dijous les activitats que s’han programat. Es vol posar l’accent en l’accessibilitat del transport públic i transmetre, també, el missatge que els ingressos econòmics, la ubicació, el gènere o les capacitats de cadascú, no han de ser un impediment per accedir-hi.
L’altre gran objectiu és promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com els desplaçaments a peu, en bicicleta, transport públic o vehicle elèctric, en un context de canvi climàtic per avançar cap a una ciutat més sostenible.
Jornada central
La jornada central de la Setmana de la Mobilitat se celebrarà el 20 de setembre amb una gimcana per familiaritzar els més joves amb l’ús del transport urbà i conèixer parades i línies. a proposta és fer un recorregut per la ciutat amb bus i resoldre pistes i enigmes que es trobaran a les parades. No cal inscripció prèvia i el punt d’inici serà la plaça Sant Domènec.
El mateix dissabte al matí hi haurà tallers sobre bicicletes a la mateixa plaça, i un circuit de bicis per a infants de 3 a 12 anys a la plaça Porxada. Tot plegat per potenciar l’ús d’aquest mitjà de transport.
Així mateix, per promocionar l’ús del bus urbà, del 16 al 21 de setembre el bitllet senzill costarà un euro. Actualment val dos euros. El dia 22 de setembre, que és el Dia Sense Cotxes, el bitllet serà gratuït per a tots els usuaris.
També dins la Setmana de la Mobilitat, el regidor Carles Garcia participarà en la jornada “El transport públic als municipis: casos d’èxit”, organitzada per la Diputació de Barcelona. Garcia ha recordat que el bus urbà de Manresa ha incrementat un 50% el nombre de viatges en dos anys, i que el 2024 va batre el rècord i va superar per primer cop els tres milions de passatgers. “Les xifres demostren que el model és un èxit i que l’hem de cuidar”, ha assegurat.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració