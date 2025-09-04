La UBIC Manresa munta una rematada de les rebaixes i una ruta de tapes
Demà divendres i dissabte, l'ens comercial traurà les botigues al carrer per aprofitar el final de temporada per fer descomptes
Enguany, també hi afegeix una selecció gastronòmica pels bars i restaurants de la zona del Passeig i rodalia
Redacció
La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) organitza aquest cap de setmana una nova sortida de les botigues al carrer. Una acció dels comerciants de l'ens comercial per aprofitar la rematada final de les rebaixes i treure els aparadors davant de cada comerç oferint els últims productes de temporada a preus reduïts en un entorn "dinàmic i proper".
Els ciutadans que estiguin pel centre, també podran aprofitar per fer una ruta gastronòmica per alguns establiments de restauració de la zona del Passeig i rodalia, que oferiran una tapa amb una beguda per 4 euros. La iniciativa repeteix experiència després de l'èxit de l'anterior Tast d'Ascensió. Els establiments que hi participen són el Miami, El Celler del Bages, la Cafeteria Xaloc, l'Ibericus, El Casinet, el Frankfurt Farolillo, L'Abismal, el Kursaal Espai Gastronòmic, el restaurant Circus, el Guimerà i el bar Òscar. Entre les tapes hi haurà propostes com un mini brioix de pulled pork amb maionesa de tòfona, una tapeta de morro fregit Km0 o un cristal·lí planxat amb xoriço ibèric i formatge gruyère.
Les dues propostes començaran a partir de demà divendres 5 de setembre i s'allargaran dissabte 6. Les botigues tindran els aparadors fora el carrer durant tota la jornada, però les tapes només es podran gaudir demà divendres, a partir de les 7 de la tarda, i dissabte al migdia i al vespre.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones