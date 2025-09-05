Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els semestres de català per a alumnes nouvinguts a Manresa s'impartiran a Cal Gravat

Educació ha consensuat amb les direccions dels centres de la ciutat on es crearà l'Aula d’Acollida Intensiva

L’alumnat nouvingut a Manresa farà un semestre exclusivament de català

L’alumnat nouvingut a Manresa farà un semestre exclusivament de català / Arxiu/Axel Casas

Josep Lluís Micó

Josep Lluís Micó

Manresa

Els semestres de català per als estudiants nouvinguts que es matriculin al tercer i al quart cursos de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Manresa s'impartiran a l'Institut Cal Gravat. La decisió ha estat consensuada per la directora dels serveis territorials del Departament a la Catalunya central, Saray Gómez, i els responsables dels diferents centres de la capital del Bages. El següent pas serà seleccionar la vintena d'alumnes que se'n beneficiaran en primera instància i els professionals que els acompanyaran, un de l'àmbit lingüístic i un orientador educatiu.

Per determinar on es crearà la denominada Aula d’Acollida Intensiva (AAI), la Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) ha tingut en compte les instal·lacions i el volum de matriculats en cada centre. L'objectiu de l'AAI és que l'alumnat que ho necessiti pugui adquirir com més aviat millor les competències lingüístiques per incorporar-se al sistema d’ensenyament convencional. Així es complementa l’atenció ordinària que ja es proporciona a l’estudiantat migrant.

L'activitat a Cal Gravat, que va adoptar el nom del barri on va ser construït, va arrencar el setembre de 2008 per afrontar la demanda que Manresa i la comarca no podien assumir llavors. D'aquesta manera es va convertir en el cinquè institut de la ciutat. Consta de dos edificis: el gimnàs, que també serveix com a sala d'actes; i el principal, on hi ha les aules convencionals, la biblioteca, els laboratoris i espais de tecnologia, informàtica i dibuix. Quan aquest diari va avançar la novetat, l'alcalde, Marc Aloy, la va celebrar a través del seu perfil a la xarxa social X.

