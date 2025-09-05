Els semestres de català per a alumnes nouvinguts a Manresa s'impartiran a Cal Gravat
Educació ha consensuat amb les direccions dels centres de la ciutat on es crearà l'Aula d’Acollida Intensiva
Els semestres de català per als estudiants nouvinguts que es matriculin al tercer i al quart cursos de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Manresa s'impartiran a l'Institut Cal Gravat. La decisió ha estat consensuada per la directora dels serveis territorials del Departament a la Catalunya central, Saray Gómez, i els responsables dels diferents centres de la capital del Bages. El següent pas serà seleccionar la vintena d'alumnes que se'n beneficiaran en primera instància i els professionals que els acompanyaran, un de l'àmbit lingüístic i un orientador educatiu.
Per determinar on es crearà la denominada Aula d’Acollida Intensiva (AAI), la Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) ha tingut en compte les instal·lacions i el volum de matriculats en cada centre. L'objectiu de l'AAI és que l'alumnat que ho necessiti pugui adquirir com més aviat millor les competències lingüístiques per incorporar-se al sistema d’ensenyament convencional. Així es complementa l’atenció ordinària que ja es proporciona a l’estudiantat migrant.
L'activitat a Cal Gravat, que va adoptar el nom del barri on va ser construït, va arrencar el setembre de 2008 per afrontar la demanda que Manresa i la comarca no podien assumir llavors. D'aquesta manera es va convertir en el cinquè institut de la ciutat. Consta de dos edificis: el gimnàs, que també serveix com a sala d'actes; i el principal, on hi ha les aules convencionals, la biblioteca, els laboratoris i espais de tecnologia, informàtica i dibuix. Quan aquest diari va avançar la novetat, l'alcalde, Marc Aloy, la va celebrar a través del seu perfil a la xarxa social X.
