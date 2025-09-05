L'Ajuntament de Manresa concedirà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu
Les entitats que ho destigin es poden adherir a la proposta
Feliu va morir el passat 19 d'agost després d'una vida d'activisme social
Redacció
L’Ajuntament de Manresa iniciarà els tràmits per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a Víctor Feliu Ferrer, en reconeixement a la seva trajectòria cívica i el compromís amb el teixit associatiu i veïnal de la ciutat. Feliu va morir el passat 19 d’agost als 75 anys. La proposta acordada pels grups municipals es presentarà al ple municipal d’aquest mes de setembre i s’obrirà a les entitats que vulguin adherir-s'hi.
L’Ajuntament concedirà la Medalla per iniciativa pròpia i com a resposta també a les demandes que ja han expressat una part important de la societat civil de la ciutat. La proposta es presentarà al ple que se celebrarà el 24 de setembre i, d’acord amb el reglament, aprovada en el ple posterior, el mes d’octubre. Per tal que el reconeixement sigui el màxim d’ampli i divers, totes les entitats que ho desitgin podran adherir-se a la iniciativa.
Nascut el 1950 a l’Ametlla de Merola (Puig-reig) i veí de Manresa des de 1974, Víctor Feliu Ferrer va ser un dels impulsors de l’Associació de Veïns del barri de la Plaça Catalunya i va tenir un paper actiu a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa. Va treballar per millorar la qualitat de vida als barris, fomentant la participació, la cohesió i la solidaritat.
Els darrers anys també es va implicar molt activament en la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Home de conviccions fermes, era tenaç i perseverant i fins als darrers dies de la seva vida va treballar a favor d’una ciutat més justa i inclusiva.
La seva tasca ha estat reconeguda amb diferents guardons, com el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans (2024), que va rebre quan ja es trobava visiblement afectat per la malaltia, o el Premi Santi Vidal de la Creu Roja, que va fer valdre la seva dedicació a les persones i a la comunitat, també el 2024.
Segons l’Ajuntament de Manresa, la proposta té voluntat integradora i vol recollir la voluntat ja manifestada per entitats i particulars de donar el reconeixement a un ciutadà que ha deixat una empremta profunda en la vida veïnal i social de Manresa.
Recollint aquestes peticions, al ple d’aquest setembre es donarà compte de l’obertura de l’expedient, i d’acord amb el Reglament d’Honors i Distincions és previst que al següent ple, previst per al 16 d’octubre, es faci l’aprovació definitiva.
Alhora, l’Ajuntament oferirà a totes les entitats que ho desitgin que es puguin adherir a la iniciativa. Més endavant es farà un acte públic de lliurament, en una data que es farà pública pròximament.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa