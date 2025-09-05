Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen
El contracte que hi ha entre l’Ajuntament i les emprenedores finalitzarà el pròxim octubre
Les botigues es traslladaran a dos carrers del Barri Antic
El viver d’artesania Artífex, situat al costat del mercat Puigmercadal, aplega actualment tres marques d’artesania. A l’octubre, finalitzarà el contracte de cinc anys amb l’Ajuntament, i aquestes marques hauran de deixar l’espai que els ha permès emprendre i consolidar-se com a negoci.
Les firmes que l’octubre del 2020 es van instal·lar en aquest establiment són quatre: el Taller de la Tieta, d’artesania tèxtil, portat per Sílvia Bayer; Macropus, centrada en roba per carregar els bebès mantenint el contacte amb la mare o el pare (porteig), dirigit per Queralt Haro; D’Spart, on la Dolors Miró i la Susanna Cuervas elaboren espardenyes d’espart; i Lulets, que elaborava joguines de cartó, però que, per diferents motius, va haver de tancar al cap d’un temps.
Les propietàries de les tres marques que hi queden es mostren «molt agraïdes i contentes amb l’oportunitat que se’ns ha donat i com ha funcionat». Consultades per Regió7, Sílvia Bayer, Queralt Haro, Dolors Miró i Susanna Cuevas afirmen que durant aquests cinc anys s’han pogut consolidar com a botiga i descobrir si el seu model de negoci funciona.
«Hem vist la demanda de la gent pel que fa al nostre producte i, tot, amb unes despeses molt baixes», expliquen. De fet, són conscients que l’oportunitat que han tingut aquí no la tornaran a tenir. «Ara, la despesa serà molt més gran. Actualment, pel local, llum i aigua estàvem pagant 118 euros (IVA inclòs) i a on anirem això no ho tindrem». Les ajudes, diuen, «han estat cabdals per a la nostra consolidació, ja que ens han permès invertir el 100% en el negoci i fer coses que potser en un altre moment no ens haguéssim atrevit. Ens haurem d’ajustar més i fer les proves més a poc a poc», valoren les propietàries D’Spart.
Canvi de local
El Taller de la Tieta i Macropus es traslladaran al carrer de Vilanova número 13, al local on hi havia hagut la Gresca. Ho faran amb tres marques més, «continuant amb la idea de l’Artífex, però, aquesta vegada, sense l’ajuda de l’Ajuntament», fan notar Bayer i Haro. «En total, serem cinc. No veig una transició de la meva marca cap a una obertura en solitari. Ho veig en comunitat, perquè les despeses són molt cares i entre totes ens ajudem. En pot sortir un projecte molt maco», diu Haro, de Macropus. Bayer hi afegeix que «és cert que marxem d’aquí cap a un local pagat i gestionat per nosaltres, però, ho fem amb col·laboració, i, per tant, no pagarem el que pagaríem per un lloguer normal».
D’altra banda, D’Spart, es traslladarà al carrer Nou número 29. «Hem volgut buscar un espai que sigui assequible a la nostra butxaca. No hem anat a un gran lloguer, sinó al que podíem assumir per continuar amb la nostra activitat i no haver de tancar al cap de poc temps», diuen Cuervas i Miró. Afirmen que al nou local hi tindran molt més espai: «Tant per al taller com per a l’emmagatzematge com per a la venda». Les quatre propietàries confessen que el canvi els fa respecte: «Tots els canvis comporten coses molt bones i també alguns inconvenients». Expliquen que, pel que fa a la clientela, com que fa mesos que saben on aniran, ja ho han anat dient i els clients ja n’estan pendents. El que més respecte els fa és l’augment de despeses fixes que tindran: «Són les que té qualsevol comerciant, però, per a nosaltres, que hem tingut aquesta situació de privilegi, serà un cop de realitat».
Si bé són tres projectes molt diferents, tal com expliquen, «hem intentat encaixar tot el que hem pogut amb l’espai que se’ns havia donat, sabent que això seria una cosa provisional i que en un moment concret, al cap de cinc anys, tocaria marxar».
A nivell de vendes, han tingut clients fidels i entre totes s’han complementat. «Al principi va ser més complicat perquè per a alguns resultava complicat entendre que en un mateix espai hi havia tres projectes diferents. Amb el temps vam anar veient que un client podia venir a l’Artífex per una de les marques i coneixia les altres i així ja guanyàvem un client. Les vendes són creuades; en aquest cas hem sumat sinergies».
Data límit: l’octubre
Totes quatre coincideixen a pensar que l’Artífex «és un projecte molt xulo» com a viver i incubadora d’empreses. Afirmen que com a ciutat és «molt important tenir aquest tipus de projectes perquè són comercials i artesanals. Si això quedés buit seria una llàstima». L’Ajuntament té la intenció de continuar-lo. En aquest sentit, han explicat a Regió7 que aviat es tornarà a fer el concurs perquè s’hi puguin establir noves marques quan les que hi ha marxin.
La data límit per marxar que tenen les tres firmes és «a finals d’octubre». Sílvia Bayer i Queralt Haro estan acabant d’adequar el nou local del carrer de Vilanova perquè el 26 de setembre ja hi puguin començar. Per part seva, Susanna Cuervas i Núria Miró tenen previst marxar al nou establiment de cara a l’octubre.
