Manresa baixa ràtios per no saturar les aules amb l’arribada de nou alumnat durant el curs
Les classes d’I3 començaran amb 17-18 alumnes per aula, i les de 1r d’ESO, amb 27, de manera que quedi prou marge per a les incorporacions que hi ha hagut a partir del juliol i amb la matrícula viva
Manresa iniciarà dilluns el nou curs amb les aules d’I3 amb una ràtio de 18 alumnes i, en algun cas, de 17, i amb les de 1r d’ESO amb 27. Suposa una rebaixa de 20 a 18, en el primer cas, i de 30 a 27 en el segon. L’objectiu, ha explicat el regidor d’Educació de la ciutat, Pol Huguet, és evitar que els centres es desbordin amb els alumnes que s’hi vagin afegint, tant els que ho fan postinscripció del juny com els que ho fan al llarg del curs, l’anomenada matrícula viva, la qual cosa havia passat els últims anys, admet.
Huguet explica que en el moment de fer la preinscripció i quan es fa l’adjudicació, les previsions són unes, però que, de juny a setembre, «passen coses», amb l’arribada de noves famílies que han d’escolaritzar els seus fills. Aquesta situació encara es complica més al llarg del curs amb la matrícula viva i el degoteig de nous alumnes. Si les aules ja comencen amb una ràtio alta, el marge per ampliar-les és molt limitat. En el cas d’I3, es permet una sobre ràtio de dues places que, si ja s’arrenca amb 20 nanos per classe (de 20 a 22), dona poc joc, mentre que, si es comença amb 18, dona més marge (de 18 a 22). El mateix passa amb 1r d’ESO, on la sobre ràtio permesa és de tres places. Enguany que es començarà amb 27 hi haurà marge fins a 33. El curs passat ja es va començar a introduir aquest canvi. «El Departament va fer una anàlisi de l’evolució d’una aula molt ben feta i va constatar que a final de curs hi havia un 20% més d’alumnat», que és el que genera que hi hagi els anomenats grups «bolet» i aules sobredimensionades.
Les escoles concertades a secundària comencen amb 30.
El cas de l’Institut Lacetània mereix un punt i a part. Com que no s’han pogut instal·lar a temps els mòduls prefabricats per esponjar les aules, el que s’ha fet ha estat reduir la ràtio per aula a 25 alumnes, oi més tenint en compte que tindran un grup més de 1r d’ESO. Huguet fa notar que la ràtio de 25 suposarà tenir si fa o no fa els mateixos alumnes de l’any passat tot i comptar amb un grup més, tenint en compte que s’ha pactat que durant el curs no es tocarà la ràtio de 25.
Cinc grups singulars
Pel que fa als grups singulars dels quals tant es va parlar el curs passat, a Manresa n’hi ha aquest curs cinc: un a les escoles Sant Ignasi, Bages i Valldaura, i dos a l’Institut Guillem Catà. Són una trentena de famílies. A primària són grups d’entre 4 i 7 alumnes, i a secundària d’11.
Regió7 ha consultat una desena de centres per saber com afronten l’inici de curs. En el cas de l’Institut Pius Font i Quer, comenten que ho fa amb «molta canalla i pocs professors», segons ha explicat a aquest diari Cristina Grasset, directora del Pius. «És un problema perquè alguns dels docents que falten han de ser tutors i no estan podent assistir a les xerrades amb les famílies», lamenta.
Algunes novetats
El nou curs moltes vegades implica novetats. A l’escola Fedac, aquest any incorporen un pati nou, un refugi climàtic i un nou ascensor, fa saber la directora, Alba Pérez. D’altra banda, a Cal Gravat la principal novetat és el repartiment de llibres per a alumnes becats, que implica la circulació de «més de 4.000 llibres, que formen part de les lectures obligatòries, i que a partir d’ara es deixaran als alumnes amb un cost molt reduït», informa Josep Maria Freixa, secretari del centre. Pel que fa al Lluís de Peguera, un dels objectius del centre per al nou curs és «consolidar el cicle formatiu de teatre que ja va començar l’any passat», fa saber el director, Ignasi Cebrian.
L’Institut Escola Manresa, antiga Joviat, afronta el tercer any com a centre públic. «Hem mantingut al màxim el projecte educatiu que hi havia», explica Toni Massegú, el director. Com a novetat, enguany, els nivells d’infantil i primària passaran a fer cinc hores setmanals, «que és el que ens pertoca com a escola pública», remarca el director del centre.
