A Manresa, el Lacetània inicia el curs sense mòduls i el Catà sense parada davant del centre
Segons el Departament, les cargoleres estaran posades abans del setembre del 2026
Quant al bus, l'Ajuntament informa que s’està acabant d’avaluar
L’Institut Lacetània de Manresa començarà dilluns el nou curs sense els mòduls previstos en un solar proper per esponjar les aules de l’equipament. Demanades per aquest diari, fonts dels Serveis Territorials del Departament d’Educació han informat que estaran disponibles abans del setembre del 2026, és a dir, de cara al curs de l’any vinent. Hi han afegit que, actualment, s’està treballant en la licitació. El regidor d’Educació de Manresa, Pol Huguet, ha explicat que, a l’hora de demanar els permisos per a aquest tipus d’obres s’han afegit noves peticions, com un estudi de sòl, que abans no hi eren i que fan més complex i llarg el procés. Justament per això, recorda, s’ha rebaixat la ràtio del centre.
El bus accidentat
L’accident al camí dels Tovots de Manresa d’un bus urbà el 9 de març passat, que va quedar tombat al terreny que hi ha al costat, va suposar l’anul·lació de la parada de bus Guillem Catà-Cots, que és la que queda més a prop de l’Institut Guillem Catà (seu Cots). Feta la reparació del tram del camí que va cedir, finalitzada el juliol passat i que va consistir en la substitució del talús de terra per un mur d’escullera de pedra al llarg de 60 metres de longitud, la parada continua anul·lada.
L’Ajuntament ha explicat que la voluntat és recuperar-la i que el bus torni a passar pel Camí dels Tovots, però que s’està acabant d’avaluar i, per tant, no estarà a punt per a l’inici de curs. Afegeix que la voluntat és «trobar les solucions que ho facin possible amb la major celeritat possible, tenint en compte que el que ha de prevaler és la seguretat». Per tal que torni a ser operativa en el seu dia es va explicar que es farien proves per garantir que el bus hi pugui tornar a circular amb totes les garanties necessàries.
L’Ajuntament recorda que hi ha dues parades més a prop en dues línies. La línia 4 la té a la rotonda de Viladordis; hi ha sigut sempre i es manté. I l'L5, des que va succeir l’accident, fa parada a l’inici del Camí dels Tovots, i també es manté.
