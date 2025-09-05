Papereries de Manresa diuen que el val escolar ja no les beneficia tant
Des de l’any passat, les famílies poden cedir els seus xecs al centre educatiu i això fa que la compra arribi més a les grans superfícies
Un dels propòsits que motivava la iniciativa del xec escolar era afavorir el comerç de proximitat i la compra presencial. Sílvia Gratacós, gerent de la botiga Sobrerroca de Manresa, comparteix que estan «molt contents com a comerciants», ja que «el més important és beneficiar el comerç de proximitat». No obstant això, des de l’any passat, les famílies poden cedir els xecs als centres educatius, i això ha comportat canvis.
Cristina Blesa, propietària de la llibreria Rubiralta, veu com un obstacle que les escoles s’hagin posat pel mig. «El val estava pensat per potenciar el petit comerç i que la gent sortís a comprar a les botigues, però l’any passat les escoles i les AFA es van posar pel mig i la cosa ha canviat». Hi afegeix que «aquest any venem menys amb val» perquè hi ha famílies que cedeixen un dels xecs o ambdós als centres i des d’allà ho gestionen.
El val escolar s’activa a mitjans de juny i no finalitza fins al 30 de novembre, de manera que les famílies tenen molt marge de temps per decidir què comprar i a on. Lis Escolà, cap de botiga de l’Abacus, també a Manresa. corrobora que «el fet que el val es pugui cedir a l’escola fa que nosaltres notem una davallada» respecte al primer any, quan els centres educatius encara no s’hi havien adherit. «Hem notat un descens perquè els pares, en comptes de gastar-los aquí, els donen a l’escola i queda menys distribuït». En canvi, durant el curs 2023-2024 les famílies només tenien l’opció d’utilitzar el val en establiments adherits.
Aquesta bonificació es va habilitar des del curs 2023-2024. Inicialment, l’ajuda només la rebien les famílies amb fills a primària i consistia en dos vals de 50 euros cadascun per bescanviar en material escolar als establiments adherits. L’any següent, la mesura es va ampliar als estudiants d’ESO i van afegir altres tipus de material que es podia comprar amb el val, tot i que aleshores l’import total es va rebaixar a 60 euros. Aquestes mesures s’han mantingut enguany.
Les papereries i llibreries viuen aquestes setmanes la tornada a l’escola, el moment amb més activitat de l’any. Dilluns vinent, 8 de setembre, les escoles d’infantil, primària, ESO i d’educació especial es tornaran a omplir. I el pròxim divendres, ho faran les aules dels estudiants de batxillerat i de formació professional. «L’època de finals d’estiu, després de la festa major, es fa la campanya per excel·lència», així ho explica l’encarregada de la papereria Bureau Vallée de Manresa, Marissa Fernández. «Ha estat un estiu intens, molt intens», assenyala Lis Escolà, de l’Abacus.
Durant el primer curs que es va posar en marxa el val escolar, les quatre papereries consultades per aquest diari coincideixen a dir que el més venut van ser les motxilles. No obstant això, Cristina Blesa explica que ells són una botiga de barri que fa molts anys que venen material escolar i llibres, però que la tendència de compra al petit comerç ha canviat. «El curs 2022-2023, abans del val escolar, érem un punt referent de motxilles i ara en venem molt poques». Aquest any el més venut al seu establiment són les ampolles tèrmiques i els estoigs.
Sobrerroca destaca que aquest any «han augmentat les escoles que fan servir llibres de text
Així mateix, hi ha hagut un canvi de tendències en les compres. Durant el primer any es van prioritzar les compres de material complementari (estoigs i motxilles), i enguany, a Sobrerroca creuen que han augmentat la quantitat d’escoles que fan servir llibres de text i no llicències digitals. «Moltes de les escoles que no feien servir llibres de text hi han tornat. N’estem venent més que l’any passat, hem notat que fem més comandes de llibres», apunta Gratacós. Però, quant a vendes «estem en la línia de l’any passat», reconeix.
Bureau Vallée, Abacus i Sobrerroca sempre han rebut amb alegria la iniciativa del val. A Sobrerroca van aprofitar per fer promocions especials. «Fem una promoció amb què a totes les famílies que es gastin els 60 euros del val aquí amb material escolar i no amb llibres, els afegim 10 euros extraordinaris», explica Gratacós. Apunta que el primer any de xec, l’estiu del 2023, van augmentar un 50% les vendes.
Bureau Vallée també va decidir aprofitar-ho per fer més ofertes. «Fem fulletons amb ofertes perquè així ens obrim a nous clients», comenta Marissa Fernández. En contraposició, Blesa, de la Rubiralta, avisa que en el seu cas no fan ni promocions ni ofertes.
