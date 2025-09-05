Quim Torra presenta propostes per defensar el català a Manresa
L'auditori de la plana de l'Om s'omple per escoltar la xerrada de l'expresident de la Generalitat
Isidre Casals
El 131è President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra i Pla, va ser a Manresa el dia 3 al vespre, a l'Auditori de la Plana de l'Om, convidat per Plataforma per la Llengua. Va parlar a una sala plena de gom a gom sobre "Si la llengua falla, fallarà tot".
Després d'una introducció sobre el passat, el present i el futur del català va posar deures als presents i a tothom qui s'hi vulgui sumar, amb una llista de sis punts. Que parlem amb els coneguts sobre la unitat de la llengua (català-valencià-balear) ja que una estratègia dels qui la volen minoritzar o eliminar és la divisió; que ens fem voluntaris per la llengua, ajudant i col·laborant a la seva difusió i aprenenetatge; en tercer lloc, que parlem amb tothom només en català, durant 21 dies, per treure'ns el mal costum de parlar en castellà quan ens hi parla l'interlocutor; que polim el català que parlem, evitant barbarismes (de qualsevol altra llengua) ja que el català és prou ric per expressar qualsevol concepte, era la quarta idea; que impulsem la creació d'una taula pel català a cada poble, on hi hagi implicades totes les entitats (com la que hi ha a Manresa) com a cinquè ítem i que comprem en català (els llibres, la llet, els espàrrecs, el peix, etc).
En el torn de paraules del públic hi va intervenir l'animador Pep López, que va advocar per la necessitat urgent d'animadors per la llengua i la cultura als patis de les escoles, on d'una manera lúdica s'introdueixi la llengua i la cultura catalana als alumnes, cosa que ara només es fa de forma molt incipent.
