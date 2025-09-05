Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició

L’endemà de la festa major, dimarts, havia de començar a complir l’horari nou, que passa per baixar la persiana a les 10 de la nit, però no el respecta

El supermercat de la carretera de Vic i un dels cartells que van penjar els veïns als balcons reclamant civisme / Arxiu/Alex Guerrero

Gemma Camps

Manresa

El supermercat de la carretera de Vic de Manresa que havia de tancar a partir de les 10 de la nit passada la festa major no ho està fent. Segons informació de veïns del carrer, dimecres, a les 11 de la nit, encara estava obert, i el dia abans, que va ser el primer que havia de complir el nou horari establert per l’Ajuntament, tampoc. La Policia Local va aixecar acta de l’incompliment.

Express Super és un establiment de 24 hores que ven alcohol, entre altres articles. Això fa que, a la matinada, els veïns de l’entorn de la carretera de Vic i de la plaça Porxada hagin de conviure amb les mostres d’incivisme de persones que hi van a comprar begudes alcohòliques: «Sorolls nocturns, aldarulls, baralles, gent borratxa cridant, cotxes aparcats davant de la botiga amb la música a tot volum, brutícia al carrer i obstruccions en les entrades dels habitatges».

Davant les reiterades queixes del veïnat, l’Ajuntament va decidir que, des del 17 de maig del 2023, els establiments comercials no poden vendre alcohol entre les 11 de la nit i les 8 del matí, inclosos els que tenen excepcionalitats horàries, com és el cas. La botiga de la carretera de Vic ho va ignorar, va seguir venent alcohol i els problemes van continuar. La Policia Local els va imposar sis sancions de 500 euros cadascuna, que van pagar.

Finalment, el passat 13 d’agost, l’Ajuntament els va comunicar que el negoci haurà de tancar a partir de les 10 de la nit, en horari d’estiu, i a partir de les 9 del vespre, en horari d’hivern. Van al·legar, es van rebutjar les al·legacions i es va fixar l’endemà de la festa major per complir el nou horari.

TEMES

