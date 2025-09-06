Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa

La carretera ha estat tallada en sentit Manresa i els cotxes han hagut de passar pel voral

Accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa

Núria León

Un accident per encalç entre tres vehicles aquest dissabte al migdia ha complicat la circulació a la C-55, a Manresa. L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de dues a prop de la sortida d'Els Comtals, quan dues furgonetes i un cotxe han patit una topada. Un dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit lleu i tres persones més han resultat il·leses.

La circulació s'ha hagut de fer pel voral de la C-55 i s'han acumulat alguns quilòmetres de cua durant una hora. Al juliol, el Servei Territorial de Carreteres, va informar que es començarien a fer obres de millora per la seguretat viària en el tram de Manresa proper al barri Els Comtals. Els treballs van consistir en la instal·lació d'un nou tram de 100 metres de barrera de formigó in situ tipus New Jersey a doble cara, amb l'objectiu de millorar la seguretat separant físicament els fluxos de circulació. A més, també es va adequar la senyalització vertical.

