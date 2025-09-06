Les Botigues al Carrer de Manresa fan doblar les vendes del comerç adherit
La iniciativa de la UBIC va viure, ahir, la primera jornada de fi de rebaixes i de tapes, i avui repetirà
Més vendes que en una jornada de rebaixes normal. La iniciativa de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) Botigues al Carrer, celebrada ahir i que avui repetirà, va ser ben valorada pels establiments participants. A més, la iniciativa va comptar, ahir al vespre, amb la possibilitat de gaudir de tapes dels establiments de restauració de la zona, que avui, al migdia i al vespre, repetiran.
Es tracta d’una acció dels botiguers de l’ens comercial per aprofitar la rematada final de les rebaixes i treure els aparadors davant de cada comerç oferint els últims productes de la temporada. Segons la mateixa UBIC, en aquesta edició hi participen «una trentena de botigues repartides entre la zona del centre i del casc antic».
Regió7 va consultar, ahir, una desena dels comerços que hi prenen part. Van coincidir que iniciatives com aquestes els ajuden a augmentar les vendes. Alguns parlaven d’un increment d’entre el 20 i el 70% pel fet d’haver-hi més trànsit de persones i de compradors que l’habitual.
Eduard Franquesa, de la botiga 1915 Original, explicava que durant el dia d’ahir van fer un centenar de vendes. Tot i que les obres i la presència reduïda de botigues en alguns carrers van limitar una mica el moviment, la majoria opinaven que treure productes a fora incrementa la visibilitat i les vendes.
De cara a avui, la previsió dels comerciants és optimista i esperen més afluència de públic.
