El parc de l'Agulla aplega 500 persones a la Trobada d'Havaneres al Cor de Catalunya

La vetllada ha arrencat a les sis de la tarda amb els Mariners i Sa Parranda

Manresa

El parc de l'Agulla ha tornat a fer olor d'aigua salada amb la 41a Trobada d’Havaneres al Cor de Catalunya. La vetllada ha arrencat a les sis de la tarda amb els Mariners i Sa Parranda, tots dos de Terrassa. Una mica més d'una hora després, els Mestre d’Aixa, vinguts de Vilassar de Mar, han fet balancejar el públic amb La Xalana com a primera peça. Després de la seva actuació va arribar la mitja part amb el tradicional rom cremat, abans que la resta de grups (Escamarlans de Palau, Faroners de Calella, Xató de Vilafranca i els santpedorencs Xirois) prenguin el relleu. Tot plegat, sota l’organització fidel de l’Agrupació Cultural del Bages i amb la col·laboració de l’Esbart Manresà.

Imma Torrecillas, de l'organització, calcula que la trobada ha aplegat unes 500 persones, ja que les cadires que havien posat han quedat plenes.

