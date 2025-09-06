El projecte de recerca manresà dels ‘menjamòbils’ s’estén als ordinadors
L’enginyer de la UPC a Manresa Toni Dorado coordina una nova línia d’investigació innovadora per extreure metalls de valor de les computadores
Manresa és des de fa temps pionera en la investigació per recuperar metalls de gran valor dels residus electrònics com els mòbils i també de bateries de cotxes elèctrics utilitzant microorganismes. Això vol dir d’una forma respectuosa amb el medi ambient i més econòmica que no pas amb productes químics.
Ara ha iniciat una nova línia de recerca innovadora per recuperar metalls crítics, aquells fonamentals per a les noves tecnologies, però que escassegen, dels ordinadors. És el projecte RECIPLAC que coordina l’investigador, doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient i professor de la UPC a Manresa, Toni Dorado. Compta amb la participació del centre tecnològic Eurecat i l’entitat Andròmines.
Tres models diferents, una sola base
En els tres casos, mòbils, bateries i ordinadors, la base de la recerca és la mateixa: l’ús de microorganismes per separar i recuperar metalls. Una alternativa més sostenible per al medi ambient i també més econòmica que les actuals. “Però hem de demostrar que és una tecnologia robusta i estable a llarg termini”, segons Dorado. És el que s’està fent.
Aclareix, però, que no és el mateix treballar amb mòbils que amb ordinadors i bateries. “Totes les variants i les noves aplicacions és el que estem investigant per veure el seu potencial i si són competitives”.
En el cas concret de RECICLAT, Dorado destaca que es porta a terme amb tot el cicle complet, ja que hi participa un gestor de residus, Andròmines, que recull ordinadors, separa materials i els classifica; el centre tecnològic Eurecat i la Politècnica, on “provem la tecnologia per reciclar metalls”.
El projecte de recerca sotmet les plaques de circuit imprès dels ordinadors a un procés per reciclar pal·ladi, un material considerat crític per la Unió Europea a causa de la seva escassetat. D’aquí la importància de recuperar-ne per reutilitzar-lo. El que es coneix com a economia circular i sostenible. El mateix es fa amb el coure dels ordinadors. Finalment, amb un altre procés diferent, es pretén extreure els imants dels discs durs dels ordinadors.
Segons Dorado, passar d’extreure metalls dels mòbils amb microorganismes -el que es coneix popularment com ‘menjamòbils’- a fer-ho també amb els ordinadors, és un pas natural. Destaca que el 50% dels residus electrònics són ordinadors, amb la qual cosa hi ha potencial. Pel que fa al projecte concret dels mòbils, assegura que avança.
La investigació afavoreix la retenció de talent
Un dels efectes col·laterals dels projectes de recerca que coordina Toni Dorado és la retenció de talent. «Si tenim projectes que criden l’atenció i hi ha finançament, podem oferir a gent que s’ha format aquí que no marxi», afirma. En aquests moments hi ha sis tesis doctorals en marxa en relació amb la recuperació de metalls amb microorganismes. «Hi ha molt camí a recórrer i és una manera de ser atractius».
Segons Dorado, el projecte «representa un pas rellevant cap a la transferència eficient d’una tecnologia innovadora desenvolupada a Catalunya, amb una repercussió directa en el teixit empresarial del territori».
Per la seva part l’investigador de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Albert Martínez Torrents, assegura que la iniciativa “es fonamenta en principis d’economia circular i de mineria urbana, i posa en funcionament de manera combinada tres estratègies per la recuperació de metalls crítics en el reciclatge d’ordinadors”.
La directora de projectes d’Andròmina, Núria Sau, considera que aquest projecte «ens permet fer un pas endavant com a entitat social i ambiental, aportant la nostra experiència en la gestió de residus i economia circular». Per Andròmines, diu, és una oportunitat per mostrar que la innovació tecnològica i el compromís social poden treballar conjuntament. Andròmines és una entitat social i ambiental que fa més de trenta anys que treballa per la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat.
Aquest fet dona valor afegit al projecte, opina Dorado.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats