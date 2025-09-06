Històries del Bages - Núm. 939
Refugis antiaeris a la Manresa franquista (4)
Un dels permisos d’obra amb l’habitacle exigit pel règim més curiosos va ser el d’A.C. per construir una casa de planta baixa i dos pisos al carrer Calvo Sotelo, en el solar on hi havia una de les cinc entrades del refugi del Castell de Puigterrà de la capital bagenca
Però el cas més curiós és el permís que presenta A.C. el 12 d’agost de 1943 per construir una casa de planta baixa i dos pisos al carrer Calvo Sotelo (avui Circumval·lació) «en el solar en el cual afluye una de las bocas del refugio del Castillo de Puigterrà previas las condiciones que se servirà ordenar la Junta Local de Defensa Pasiva y salvaguarda de refugios».
Es tracta d’una de les cinc entrades del refugi que es va construir en temps de guerra a sota el turó de Puigterrà, conegut popularment com la mina.
El desembre de 1936 obrers especialitzats van començar a obrir aquest refugi. Com recull el portal memòria.cat «La muntanya de Puigterrà, indret conegut també amb el nom del Castell, fou considerat el lloc més indicat: era cèntric i, a més, l’obertura al seu interior d’una xarxa de galeries comunicades entre elles podia proporcionar protecció a molts ciutadans, ja que s’hi preveia una superfície útil d’uns dos mil metres quadrats i una capacitat de 2.400 persones».
Hi havia tres entrades per l’actual carrer Circumval·lació i dues al carrer del Sol. Aquestes últimes es van tapiar abans perquè hi va haver un despreniment de roques mentre que dues del carrer Circumval·lació (al costa de la Pista Castell del CB Manresa) van sevir d’esplai a l’hora del pati per als nois i noies de l’institut Lluís de Peguera als anys seixanta i primers del setanta.
Als anys vuitanta amb la urbanització d’una part del castell es van tapiar aquestes dues entrades.
De fet, a moltes ciutats com és el cas de Barcelona i altres una sèrie de refugis construïts durant la guerra civil a la zona republicana van passar a ser refugis durant els primers anys del franquisme.
La cinquena entrada era aquesta de la casa d’A. C. i es trobava al final del solar tocant el talús del turó del Puigterrà. El 20 de setembre de 1944 la Junta Local de Defensa Pasiva de Manresa va emetre un dictamen.
La Junta Local estava encapçalada per l’alcalde, en aquells anys Jose Montardit Garcia, un delegat de la Comandancia militar, el jefe local de la FET y de las JONS, l’arquitecte municipal Josep Firmat, cap de sanitat local, caps de telègrafs i telèfons, president de la Creu Roja local i delegat de premsa.
En aquest document la Junta on imposa una sèrie de condicions al propietari.
«Primera. El interesado o el que ocupe la planta baja, estará obligado a tener despejado un ancho en todo el almacén igual al que tenga el refugio.
Segunda. Asimismo, cuidará de que funcione el alumbrado en toda la planta baja y en la entrada del refugio.
Tercera. El interesado deberá abrir la puerta de la planta baja y la del refugio al dar la primera señal de alarma.
Cuarta. También estará obligado a cumplimentar cuantas disposiciones tenga a bien ordenar la Junta Local de Defensa Pasiva».
El 26 d’octubre de 1943 la secció de Foment de l’ajuntament va donar permís per construir la casa després que el propietari signes un document on especificava que compliria totes les obligacions que li imposava la Junta de Defensa Passiva.
L’any següent trobem un document amb data 15 de maig de 1944 en què el propietari demana permís per aixecar un pis més en l’edifici que està construint. En el text d’aprovació hi consta «En el edificio o mejor dicho, immediato a él existe un refugio autorizado por la Junta Local de Defensa Pasiva».
Al cap d’uns anys també es va tapiar aquesta entrada al refugi a prop del carrer Canyelles.
Aquests són els expedients amb refugi antiaeri que el franquisme va imposar als edificis de nova planta que hem trobat a l’Arxiu Municipal de Manresa els anys 1943 i 1944 -els dos anys en què va estar actiu el decret de construcció de refugis antiaeris en les cases de nova planta - i que, a diferència d’alguns llocs com Barcelona i altres ciutats, no ens consten que s’arribessin a construir.
