Sant Andreu exporta des de Manresa el seu mètode per ajudar els cuidadors de persones amb demència
Tres investigadores vinculades a l’hospital i la UVic-UCC publiquen en una revista internacional un article en què es demostra que el suport entre iguals millora la situació de familiars i amics
Un article publicat en una revista científica internacional per tres investigadores vinculades a Sant Andreu Salut (SAS, Manresa) i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) aporta pautes per millorar la situació dels familiars o amics de persones amb demència que n’han de tenir cura. La recerca es basa en l’experiència acumulada pels professionals d’aquest hospital de la capital del Bages durant anys a l’hora de donar suport a aquests particulars que, tot i no haver estat formats per a aquesta comesa, no tenen més remei que afrontar-la.
Les autores de l’estudi assenyalen que la situació d’aquests “cuidadors informals”, com elles els anomenen, milloren quan s’integren en “programes” específics, pensats perquè hi hagi una participació “entre iguals”. D’aquesta manera, es pot reduir l'“ansietat, el desconcert i la incertesa en relació amb el que succeirà en el futur” que pateixen la majoria d’aquests afectats, com afegeixen les expertes, Maribel Martínez, Elena Rovira i Carlota Riera Claret, vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC. La seva conclusió es basa en l’anàlisi minuciosa de l’evolució d’una desena d’aquests cuidadors durant dos mesos i mig.
Per a Riera Claret, Rovira i Martínez, els resultats obtinguts revelen “dues espirals distintes”. La primera, negativa, aclapara els familiars i amics que han de conviure amb les persones immerses en un procés degeneratiu perquè exacerba “els seus “sentiments d’aïllament, fatiga i descoratjament”. Però n’hi ha una altra, “ascendent”, que rep l’impuls de “la comprensió de la malaltia i la compassió” i desemboca en un “major benestar del cuidador”. El pla i la metodologia de SAS persegueixen aquest objectiu, per alleujar “qui ha d'assumir noves tasques i responsabilitats” i sofreix “una pèrdua progressiva d'independència”, sovint fins arribar a la “paràlisi del seu propi projecte de vida”.
Com que el “grau de satisfacció” de l’entorn dels pacients depèn de l’“ajut social percebut, de l'assistència sanitària i professional, i del nivell d'informació i formació rebut”, expliquen les investigadores a la revista Quality in Ageing and Older Adults, el “Programa de Cuidadors Experts” de Sant Andreu “serveix de plataforma per compartir perspectives sobre el repte comú” a través d’“un intercanvi horitzontal, i no vertical”. Pels efectes de la “retroalimentació positiva”, una de “les contribucions més significatives d'aquest treball”, la proposta hauria de considerar-se “una pràctica i una política fonamentals”, resolen les recercadores.
