El sopar solidari de Rotary per Ampans s'apropa a les 500 inscripcions
L'acció que tindrà lloc a Manresa, i encara suma inscripcions, ha de ser un injecció econòmica per al projecte que l'entitat social a la Parada
El sopar solidari Taules per la Inclusió, organitzat pel Rotary Club de Manresa-Bages i la Fundació AMPANS, ja ha superat els 480 participants inscrits. A més a més, 48 empreses i entitats de Manresa i comarca també s'hi han inscrit. La iniciativa està molt pensada a donar suport al nou equipament que l'entitat social ha construït al barri de la Parada de Manresa.
L’organització no es va fixar un objectiu concret de participació en l'inici dels preparatius, perquè la voluntat de Rotary Club i AMPANS era poder sumar com més persones i empreses millor. "Més participació voldrà dir més oportunitats reals que es generaran per a les persones i famílies que esperen una plaça residencial o un recurs de suport", han explicat fonts de l'organització.
500 persones i presentació de Sílvia Coppulo
Amb aquestes xifres, amb prop de 500 persones ja inscrites, "el sopar supera totes les expectatives previstes" pels organitzadors. Però, si hi ha més persones que hi volen assistir i es pot ampliar el suport "no hi ha límit". Sí que hi ha, però, un termini d'inscripcions, que es manté obert fins al dia 8 de setembre. Per tant, l’organització recorda que encara hi ha temps per reservar plaça en aquest esdeveniment, que tindrà lloc el dijous 18 de setembre a La Parada, el nou equipament residencial i d’inserció sociolaboral que AMPANS està construint a Manresa.
La vetllada, que comptarà amb la conducció de la periodista i comunicadora Sílvia Coppulo, començarà a les 19h amb una visita prèvia a l’equipament i continuarà amb el sopar.
La Parada, residència i centre de formació i atenció a la dependència
La Parada oferirà 60 noves places residencials, un centre de formació en atenció a la dependència i hostaleria, i un projecte de restauració que generarà ocupació per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. L’equipament, dissenyat per RCR Arquitectes, entrarà en funcionament el 2026 i crearà un centenar de llocs de treball. El 18 de setembre, les entitats organitzadores han convocat els assistents al sopar al mateix edifici de la Parada, al carrer Amadeu Vives. I les reserves es poden fer a Rotary Club de Manresa Bages (Jordi Puig, 649 203 359 - info@rotarymanresabages.org) i a Fundació AMPANS (Joana Tubau, 609 352 961 - jtubau@ampans.cat).
